El pueblo de 5.000 habitantes famoso por el cocido gallego: ideal para recorrer a pie y probar su gallo de corral

En la comarca de Deza, el municipio de Vila de Cruces (Pontevedra), de apenas 5.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha ganado el reconocimiento de los amantes del cuchareo gracias a su exquisito cocido gallego.

Lalín se considera la capital indiscutible del cocido gallego gracias a su conocida Festa do Cocido, pero el municipio vecino Vila de Cruces compite con gran prestigio por tener uno de los cocidos más apreciados de la zona.

El templo del cocido gallego

En este contexto, Vila de Cruces cuenta con templos de la cocina casera tradicional gallega muy frecuentados, como A de Rafael (Casa Lodeiro). "El mejor cocido de nuestras vidas. Y el más copioso, sin duda", afirma un antiguo cliente.

A de Rafael: Un templo del cocido en el corazón de Galicia con lista de espera de dos meses @_aderafael

Situado en la parroquia de Gres, a solo unos metros del río Ulla y a apenas media hora de Santiago de Compostela, A de Rafael lleva décadas sirviendo cocido gallego, un banquete que incluye garbanzos, patatas, chorizo y una gran variedad de carnes de cerdo.

El establecimiento ofrece este plato tradicional entre los meses de octubre y abril, coincidiendo con la mejor temporada de los grelos, uno de sus ingredientes imprescindibles.

En temporadas anteriores, la propuesta gastronómica también ha incluido otras elaboraciones típicas, como caldo y sopa gallega, entre otros platos. Para poner el broche dulce a la comida, no han faltado postres caseros, como tarta de queso al horno o tarta de castañas con chocolate.

"Imprescindible ir en época de cocido. El mejor que probé de toda Galicia con una extensa variedad de carnes y producto. El local no es muy grande y lo mejor es reservar con antelación para asegurarse una mesa", recomienda un usuario en las reseñas de Google.

"Un referente para el cocido, además de tener una carta en la cual todo está muy bien", señala Fran. Y Tamara agrega: "La comida, espectacular. Fuimos a comer cocido y nos encantó. Mucha cantidad, variedad y todo buenísimo, no sabría decir lo que me gustó más".

El mejor gallo de corral

Fiesta del Gallo de Corral de Vila de Cruces Turismo de Galicia

Otro plato tradicional que también ofrecen en A de Rafael es el gallo de corral. De hecho, Vila de Cruces es conocida por su Galo de Curral, considerado su producto gastronómico estrella.

El municipio pontevedrés celebra cada primavera --habitualmente a finales de mayo-- la popular Fiesta del Gallo de Corral, declarada de Interés Turístico de Galicia.

El evento incluye degustaciones populares del gallo de corral y una programación muy completa con actividades para todos los públicos: mercado, animación musical y el tradicional Festival de Bandas de Música.