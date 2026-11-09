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La mejor tarta de queso de Galicia se prepara con quesos 100% gallegos, nata y una receta secreta
La mezcla de quesos es toda una incógnita, aunque el resultado "ha sido todo un éxito"
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Si hay un postre que nunca falla en la carta de la gran mayoría de los restaurantes, ese es la tarta de queso. El auge de este dulce ha impulsado la creación de campeonatos tanto a nivel autonómico como nacional.
Un ejemplo perfecto es el Campeonato de España de Tartas de Queso. Celebrado en Madrid, el certamen ha reconocido al obrador Gemma & Naza, con tienda física en Vigo, con el premio a la mejor tarta de queso de Galicia.
La mejor tarta de queso
"Nunca se espera ganar un premio de esa índole. Ha sido totalmente inesperado y una noticia con muy buena acogida por parte de todo el equipo. Estamos muy contentos", señala Naza a este medio.
A Galeguiña es el nombre que el obrador eligió para bautizar esta tarta de queso, elaborada con "ingredientes de Galicia de primera calidad" y un sabor suave y una textura cremosa que se funde en boca.
Con sede central en Monforte de Lemos (Lugo), donde preparan las masas que envían a su tienda propia en Vigo, Gemma & Naza ha conquistado al jurado del certamen con una receta que apuesta por el producto 100% gallego.
Su tarta parte de una base sencilla de huevo y nata, a la que incorporan una mezcla de quesos gallegos.
"No te puedo decir qué tipo", explica entre risas, aunque reconoce el resultado "ha sido todo un éxito".
La noticia se ha recibido con mucha alegría entre el equipo, pero también entre sus clientes. Tanto la clientela habitual como nuevos visitantes se han acercado a la tienda de Vigo a probar A Galeguiña, reconocida como la mejor de Galicia en el I Campeonato de Tartas de Queso.
Gemma & Naza planea volver a intentarlo el próximo año, esta vez con el claro objetivo de competir por el título nacional.
Junto a A Galeguiña, completan el podio otras dos tartas de queso gallegas:
- 'Avoa Lambona', de Petiscos Gastrobar: "Una tarta que nace de la unión de dos clásicos que nunca fallan, nuestra tarta de queso y la tradicional tarta de la abuela".
- 'Cheesecake de pistacho en 3 texturas', de Zahara. "Una tarta de elaboración propia que parte de una base crujiente de galleta caramelizada".