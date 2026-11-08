Así se prepara el pulpo a la mugardesa más rico y sabroso Concello de Mugardos

Pablo, cocinero: "El pulpo más rico se prepara con 3 patatas medianas, 1/2 vaso de vino blanco y sal al gusto"

Con el descenso de las temperaturas, los platos de cuchara vuelven a apetecer. En Galicia, el caldo gallego es el gran icono de la cocina en invierno. Otros clásicos del cuchareo son el cocido, los callos, el estofado de ternera y el pulpo a la mugardesa.

Sobre este último plato, Pablo Suárez, conocido en redes sociales como @poesiadefogon, compartió en su perfil de Instagram una receta explicada en cuatro sencillos pasos para chuparse los dedos.

Pulpo a la mugardesa

El pulpo a la mugardesa es un guiso tradicional, lleno de tradición y sabor local, de la villa marinera de Mugardos. A diferencia del pulpo á feira, se prepara en una cazuela con aceite de oliva virgen extra y la siguiente lista de ingredientes:

350 g de pulpo cocido

1/2 pimiento verde

1/2 pimiento rojo

2 dientes de ajo

3 patatas medianas

1 cucharadita de pimentón dulce

1/4 de cucharadita de pimentón picante (opcional)

Agua de cocción del pulpo y/o fumet

1/2 vaso de vino

Sal al gusto

2 hojas de laurel

Perejil picado al gusto

Tomando de referencia la receta de Pablo Suárez, estos son los pasos a seguir una vez que tengamos listos todos los ingredientes:

Comenzamos cortando la cebolla y los pimientos en juliana En una cazuela, con un buen chorro de aceite de oliva, rehogamos la cebolla y el ajo, finamente picado un par de minutos A continuación, incorporamos los pimientos, una pizca de sal y rehogamos a fuego medio unos 10 minutos Agregamos el pimentón y el vino blanco. Dejamos reducir el alcohol, cortamos las patatas y las echamos a la olla Después, añadimos agua de cocción del pulpo (si tenemos) o fumet hasta cubrir las patatas. Guisamos a fuego suave y meneando la olla de vez en cuando Cuando las patatas estén tiernas, incorporamos el pulpo cocido troceado y hervimos un par de minutos Emplatamos, decoramos con un pico de perejil y... ¡a disfrutar!

Excelente fuente de proteínas

El pulpo, de nombre científico Octopus vulgaris, es el gran protagonista de este plato de cuchara típico de Mugardos.

"Es posiblemente el más popular de los cefalópodos, de gran valor culinario y tiene una carne de buena calidad. Es fuente de proteínas y posee un bajo contenido en grasas", explica la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Respecto al contenido de minerales, la entidad española señala que el pulpo es fuente de selenio, yodo, fósforo, calcio y zinc. "Una ración de pulpo aporta el 76% de las ingestas recomendadas para hombres y el 97% para mujeres de 20 a 39 años que practican actividad física moderada".

Los aportes vitamínicos más significativos son los de vitamina B6, B12 y niacina, así como vitamina E.