Sardinas a la parrilla

Sardinas a la parrilla Shutterstock

Ofrecido por:

GastroGalicia

Gran feria gastronómica con tapas de pulpo, sardina y más desde 1,50 euros hasta el 28 de noviembre

La cita gastronómica se desarrollará todos los viernes y sábados del mes, en horario de 19:00 a 23:00 horas

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El inicio de noviembre solo puede significar una cosa: regresa a Galicia una de las mejores rutas gastronómicas del otoño.

El evento también contará con animación musical

O Porriño (Pontevedra) ya tiene todo listo para la nueva edición de D-Gusta Porriño, que este año celebra su quinta edición con numerosos establecimientos participantes.

Tapas desde 1,50 euros

D-Gusta Porriño arranca este viernes, 6 de noviembre, y se desarrollará todos los viernes y sábados del mes, en horario de 19:00 a 23:00 horas, con la participación de un total de 30 establecimientos.

La ruta gastronómica ofrecerá 30 propuestas culinarias diferentes, una por cada local participante. En esta ocasión, habrá opciones para todos los públicos y paladares, con elaboraciones a base de carne, pescado y verduras, además de alternativas veganas y sin gluten.

Durante las jornadas de la ruta, de 19:00 a 23:00 horas, los establecimientos participantes servirán sus tapas a un precio de 1,5 euros (sin consumición) o 2 euros (con consumición).

Como en ediciones anteriores, los participantes tendrán la oportunidad de ganar diversos premios.

"Por cada aperitivo o tapa que consumas, recibirás un sello en un pasaporte especial. Al completar cuatro sellos, participarás en un sorteo para ganar un vale de 500 euros y 10 vales de 50 euros para gastar en los comercios y establecimientos de hostelería de O Porriño", explican fuentes municipales.

Locales participantes

En un comunicado, el Ayuntamiento ha anunciado la lista completa de locales participantes y sus elaboraciones. Estos son:

Establecimientos

Aperitivos o tapas

A Francachela (Praza Central, 2)

Patacas tella con salsa, acompañadas de ovo, chourizo cantimpalo e un anaco de pan do Porriño

Argentino 2 (Rúa Antonio Palacios, 42)

Selección de pizzas

Bar Liceum (Rúa Ramón González, 16)

Mar ou terra

Baraka (Avenida Domingo Bueno, 56)

Caldeirada de pescada

Bo Camiño (Avenida Domingo Bueno, 43)

Vieira á prancha con puré de patacas

Café La Paix (Rúa Antonio Palacios, 5)

Cachorro La Paix

Camino de Santiago (Os Eidos, 16, Atios)

Ensaladilla de polbo e mexillóns con torradas de pan de allo

El alambre del abuelo (Rúa Granxa Malladoura, 16)

Papillota de solombo

El Patio (Rúa Servando Ramilo, 26)

Pincho el patio

El Pincho (Rúa Pinar, 7)

O pincho roll

Estación 57 (Rúa Molinos, 13)

Dúo con flow: torradas variadas. Opción de pincho sin gluten

Hotel Parque (Praza do Cristo, s/n)

Mini albóndega en pan francés

La Bendecida (Rúa Antonio Palacios, 36)

Pincho el bendecido

La Bici (Rúa Pío XII, 10)

Bocadiño La Bici

La Bombonera (Avenida de Galicia, 34)

Bocadiños Bombonera

La Cueva (Rúa Ramón González, 15)

Pementos do piquillo recheos

La de Sandra (Rúa Ramiranes, 15)

Bocadiño de Sandra

La Guarida (Rúa Ramiranes, 15)

Guarizza

La Vinoteca (Rúa Pinar, 13)

Viernes currichiño, sábado espetiño

Paso a Nivel (Rúa Progreso, 1)

Opción 1: Taco gallego de carrillera adobada en zorza, con tetilla e maionesa de Padrón

Opción 2: Ovos rotos con mechada de carrillera adobada en zorza, patacas e ovo (Sin gluten)

Pinzas (Rúa Leandro Diz, 2)

Pulled pork en pan brioche

Pinzas Burguer (Rúa Parque Infantil, 37)

Patacas gajo con cheddar e jalapeños

Platinium (Rúa Antonio Palacios, 95)

Cachorro quente

Saspi (Rúa Manuel Rodríguez, 13)

Bocadiño de xamón ao forno, con cebola caramelizada e queixo de tetilla, acompañado de patacas tella

Sekretos (Rúa Ramón González, 47)

Pincho Sekreto

Sol (Rúa Antonio Palacios, 46)

Bocadillo de lombo con queixo

Treinta y Tau (Rúa Domingo Bueno, 8)

Mini bocadillo con xamón asado con queixo

Underground (Avenida Domingo Bueno, 3)

Taco de cochinita pibil (sin gluten). Opción de pincho vegano

Xantar de Pepa (Camiño Fontevella, 2)

D-Gusta Pepa

Zentral (Praza Central, 3)

Mini hamburguesa Zentral