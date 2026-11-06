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Gran feria gastronómica con tapas de pulpo, sardina y más desde 1,50 euros hasta el 28 de noviembre
La cita gastronómica se desarrollará todos los viernes y sábados del mes, en horario de 19:00 a 23:00 horas
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El inicio de noviembre solo puede significar una cosa: regresa a Galicia una de las mejores rutas gastronómicas del otoño.
O Porriño (Pontevedra) ya tiene todo listo para la nueva edición de D-Gusta Porriño, que este año celebra su quinta edición con numerosos establecimientos participantes.
Tapas desde 1,50 euros
D-Gusta Porriño arranca este viernes, 6 de noviembre, y se desarrollará todos los viernes y sábados del mes, en horario de 19:00 a 23:00 horas, con la participación de un total de 30 establecimientos.
La ruta gastronómica ofrecerá 30 propuestas culinarias diferentes, una por cada local participante. En esta ocasión, habrá opciones para todos los públicos y paladares, con elaboraciones a base de carne, pescado y verduras, además de alternativas veganas y sin gluten.
Durante las jornadas de la ruta, de 19:00 a 23:00 horas, los establecimientos participantes servirán sus tapas a un precio de 1,5 euros (sin consumición) o 2 euros (con consumición).
Como en ediciones anteriores, los participantes tendrán la oportunidad de ganar diversos premios.
"Por cada aperitivo o tapa que consumas, recibirás un sello en un pasaporte especial. Al completar cuatro sellos, participarás en un sorteo para ganar un vale de 500 euros y 10 vales de 50 euros para gastar en los comercios y establecimientos de hostelería de O Porriño", explican fuentes municipales.
Locales participantes
En un comunicado, el Ayuntamiento ha anunciado la lista completa de locales participantes y sus elaboraciones. Estos son:
Establecimientos
Aperitivos o tapas
A Francachela (Praza Central, 2)
Patacas tella con salsa, acompañadas de ovo, chourizo cantimpalo e un anaco de pan do Porriño
Argentino 2 (Rúa Antonio Palacios, 42)
Selección de pizzas
Bar Liceum (Rúa Ramón González, 16)
Mar ou terra
Baraka (Avenida Domingo Bueno, 56)
Caldeirada de pescada
Bo Camiño (Avenida Domingo Bueno, 43)
Vieira á prancha con puré de patacas
Café La Paix (Rúa Antonio Palacios, 5)
Cachorro La Paix
Camino de Santiago (Os Eidos, 16, Atios)
Ensaladilla de polbo e mexillóns con torradas de pan de allo
El alambre del abuelo (Rúa Granxa Malladoura, 16)
Papillota de solombo
El Patio (Rúa Servando Ramilo, 26)
Pincho el patio
El Pincho (Rúa Pinar, 7)
O pincho roll
Estación 57 (Rúa Molinos, 13)
Dúo con flow: torradas variadas. Opción de pincho sin gluten
Hotel Parque (Praza do Cristo, s/n)
Mini albóndega en pan francés
La Bendecida (Rúa Antonio Palacios, 36)
Pincho el bendecido
La Bici (Rúa Pío XII, 10)
Bocadiño La Bici
La Bombonera (Avenida de Galicia, 34)
Bocadiños Bombonera
La Cueva (Rúa Ramón González, 15)
Pementos do piquillo recheos
La de Sandra (Rúa Ramiranes, 15)
Bocadiño de Sandra
La Guarida (Rúa Ramiranes, 15)
Guarizza
La Vinoteca (Rúa Pinar, 13)
Viernes currichiño, sábado espetiño
Paso a Nivel (Rúa Progreso, 1)
Opción 1: Taco gallego de carrillera adobada en zorza, con tetilla e maionesa de Padrón
Opción 2: Ovos rotos con mechada de carrillera adobada en zorza, patacas e ovo (Sin gluten)
Pinzas (Rúa Leandro Diz, 2)
Pulled pork en pan brioche
Pinzas Burguer (Rúa Parque Infantil, 37)
Patacas gajo con cheddar e jalapeños
Platinium (Rúa Antonio Palacios, 95)
Cachorro quente
Saspi (Rúa Manuel Rodríguez, 13)
Bocadiño de xamón ao forno, con cebola caramelizada e queixo de tetilla, acompañado de patacas tella
Sekretos (Rúa Ramón González, 47)
Pincho Sekreto
Sol (Rúa Antonio Palacios, 46)
Bocadillo de lombo con queixo
Treinta y Tau (Rúa Domingo Bueno, 8)
Mini bocadillo con xamón asado con queixo
Underground (Avenida Domingo Bueno, 3)
Taco de cochinita pibil (sin gluten). Opción de pincho vegano
Xantar de Pepa (Camiño Fontevella, 2)
D-Gusta Pepa
Zentral (Praza Central, 3)
Mini hamburguesa Zentral