Paga 58 euros en un restaurante gallego y sale rodando: "La carne está jugosa y en su punto de sal"

Pablo Cabezali, conocido en redes sociales como @cenandoconpablo, es uno de los influencers gastronómicos más populares de España. En TikTok suma más de un millón de seguidores, que siguen de cerca sus experiencias gastronómicas en restaurantes.

Algunas de ellas tienen lugar en Galicia. De hecho, hace unos meses visitó uno de los pueblos más bonitos de la comunidad para comer en un restaurante especializado en carne ecológica cocinada a la brasa.

Un restaurante ecológico

"La primera parada de los restaurantes que voy a visitar en estos días por Galicia es en un pueblo ourensano llamado Allariz. Muy bonito esto, qué colores tan otoñales. El restaurante de hoy se llama Fogar do Santiso", revela al comienzo del vídeo.

Fogar do Santiso es un referente en restaurantes ecológicos y sostenibles en Galicia. Cuenta con varios establecimientos repartidos por la comunidad, entre ellos uno situado en Allariz, que recibió la visita de Pablo Cabezali.

El creador de contenido aprovechó la ocasión para degustar una selección de platos a la carta: comenzó con un caldo gallego, bien calentito, a lo que le siguió una ración de falafel y una empanada casera de grelos con queso de vaca.

"Qué buena la masa. No es un sabor muy comercial, pero para mí muy auténtico. Noto que hay una buena mano detrás", apunta.

Después continuó con un par de salchichas ecológicas --una de cerdo y vaca y otra de chorizo picante-- y un plato de carne de ternera. "Es innegable que está preparada a la brasa. Es fácil de masticar, jugosa en todo momento y está en su punto de sal".

El broche de oro lo puso una mousse de queso, que recibió el aprobado de Pablo Cabezali: "El queso está muy rico. Parece como si hiciesen también la mermelada. Y aquí unas galletitas. Oye, pues no está mal la creación.

El total de la cuenta fue de 58 euros.

¿Qué opinan otros clientes?

La valoración de Pablo Cabezali coincide con la de otros clientes. Fogar do Santiso cuenta con más de 2.000 reseñas en Google, la mayoría positivas, con una puntuación media de 4,1 sobre 5.

"Es la segunda vez que vamos y, una vez más, hemos quedado encantados. Todo estuvo muy rico y nos sentimos muy a gusto. Sin duda, volveremos a repetir porque es un sitio que merece la pena", afirma Geyla.

Ana, por su parte, deja la siguiente reseña: "Un sitio absolutamente increíble. Un restaurante con muchísimo encanto y personalidad, rodeado de madera, piedra y elementos antiguos que lo hacen único y diferente. Comimos churrasco y entrecot a la brasa. Todo estaba delicioso".

"La carta es variada y los platos muy ricos. Nosotros probamos la croca y el raxo y nos encantaron ambos", agrega Cristina.

Qué hacer en Allariz

Casco histórico de Allariz (Turismo de Allariz) Shutterstock

Allariz es uno de los pueblos más bonitos de España. La llave del Reino de Galicia, según el rey Sancho IV de Castilla, hijo de Alfonso X El Sabio, es Conjunto Histórico Artístico desde 1971.

Entre sus principales atractivos turísticos destaca el Monasterio de Santa Clara, de grandes dimensiones en sillares, cuya fecha de construcción data de mediados del siglo XVIII. Otros puntos imprescindibles en el pueblo son:

La Iglesia de San Bieito

El Museo Galego do Xuguete

El Museo de Moda de Allariz

El Museo do Coiro de Allariz

El Museo da Arte Sacra de Santa Clara

La Casa-Museo Vicente Risco

A Ponte Nova, el puente situado sobre el río Arnoia, es todo un emblema en Allariz. No podemos terminar este artículo sin mencionar algunas de sus fiestas más populares, entre ella la Festa do Boi, la Semana Santa ao Vivo, la Festa da Empanada y la Feira de Outono.