La leche también se puede aromatizar con canela o piel de mandarina @buimarocooks

Los cocineros gallegos avisan: "Las castañas con leche se cuecen 30 minutos y se aromatizan con piel de naranja"

Las castañas son el alimento estrella del otoño. Su valor nutricional destaca por su bajo contenido en grasa y su alto aporte de hidratos de carbono complejos. También son fuente de fibra, vitaminas y minerales como potasio, fósforo y magnesio.

Antiguamente denominadas como "el pan de los pobres", las castañas llevan formando parte de nuestra dieta desde tiempos inmemoriales. Se usan en guisos, potajes, caldos, cremas y como base para dulces.

El postre más rico del otoño

Precisamente, uno de los postres tradicionales de la cocina gallega, especialmente típico de la provincia de Lugo, son las castañas con leche.

Según explica Luis Buitrón, conocido en redes sociales como @buimarocooks, la elaboración comienza cociendo las castañas en agua. Una vez cocidas, se incorporan a la leche y se aromatiza con una ramita de canela y piel de limón o naranja.

En una de sus últimas publicaciones, incluida en su serie de vídeos '52 recetas gallegas', el creador de contenido muestra el paso a paso para preparar este tradicional postre gallego con el que sorprender a tus invitados.

Ingredientes

Castañas

Leche (mejor fresca)

Aromáticos: piel de naranja

Paso a paso

Comenzamos practicando un corte en forma de cruz en la parte superior de las castañas A continuación, las cocemos durante unos 20-30 minutos, hasta que estén bien blanditas por dentro Una vez listas, las retiramos del agua y las escurrimos bien Dejamos que atemperen y quitamos la piel de dentro con la ayuda de un cuchillo Vertemos la leche en una olla y la aromatizamos con piel de naranja. Después, agregamos las castañas y dejamos cocinar un ratito hasta que se tomen los sabores Dejamos reposar, servimos... ¡a disfrutar!

"Es opcional la pasteurización, yo igualmente recomiendo hacerla siempre. Para ello, caliento la leche a 63 ºC durante 30 minutos", recomienda el influencer gastronómico.

Perfil nutricional

Las castañas con leche son un postre tradicional muy nutritivo, rico en hidratos de carbono complejos, proteínas, fibra y minerales esenciales como potasio y magnesio.

Por un lado, las castañas aportan fibra y carbohidratos complejos, que "han de ser la fuente más importante de energía en nuestra dieta", recuerda la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Además, "la cantidad de grasas también es bastante similar a la de los cereales y por lo tanto notablemente inferior a la que contienen el resto de los frutos secos". "Gracias a estas propiedades y a que su contenido en agua es cercano al 50%, la castaña es uno de los frutos secos de menor contenido calórico".

Al cocinarse con leche se suman todos los beneficios de este líquido lácteo, que constituye el mejor aporte de calcio, proteínas y otros nutrientes necesarios para la formación y mantenimiento de huesos y dientes.

"Este efecto cobra aún más importancia en las mujeres durante las etapas de adolescencia, embarazo, lactancia y menopausia".