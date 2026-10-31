Una ración de pulpo e interior del local O Eirado das Margaridas

El restaurante familiar gallego donde comer muy bien y salir rodando: "Pulpo espectacular y raciones abundantes"

Liñares es una pequeña aldea perteneciente a la parroquia de San Xoán de Poio (Pontevedra). Con apenas 215 habitantes, alberga uno de los restaurantes familiares más destacados de la zona: O Eirado das Margaridas.

Si estás de visita por la zona y quieres hacer una parada para recargar energías, O Eirado das Margaridas es un acierto seguro, con una propuesta gastronómica muy completa y especialidades como empanada, zamburiñas y bacalao.

Cocina tradicional

Galicia es uno de los mejores destinos de España para disfrutar de la buena gastronomía, y eso es algo que todos sabemos. Restaurantes como Eirado das Margaridas son el ejemplo perfecto de ello, ideal para compartir una comida en familia o con amigos.

El restaurante se asienta sobre una casa del siglo XIX, con amplias cristaleras, una exquisita decoración y un servicio de alta calidad. Comenzó su andadura en el año 2007 y, desde entonces, se ha consolidado como un establecimiento de referencia.

Su propuesta gastronómica apuesta por la cocina tradicional, elaborada con productos de calidad. Entre sus platos destacan la empanada de maíz, el lomo de bacalao envuelto en crujiente de pasta filo y el pollo campero, cocinado en cocina de leña.

La carta incluye también otras propuestas, como chuletón de ternera gallega, pulpo á feira, pastel de centolla, croquetas caseras --con opciones sin gluten y sin lactosa-- y broche de rape con langostinos.

Además, el restaurante dispone de opciones pensadas para los más pequeños: croquetas de jamón con patatas fritas y milanesa de pollo con patatas fritas.

O Eirado das Margaridas también ofrece servicio de comida para llevar (take away) y cuenta con espacios para celebrar eventos especiales, como bodas, comuniones y otras celebraciones familiares.

"Un sitio espectacular"

"Un sitio espectacular. La atención recibida por parte de la dueña y del personal fue inmejorable. El sitio es precioso, con todo tipo de detalles que hacen de ese sitio un lugar único. Y la comida a la altura. Restaurante para repetir", afirma una de las reseñas en Google.

Otro comensal señala: "Compartimos varios entrantes, entre ellos una deliciosa empanada de maíz con zamburiñas y una selección de croquetas variadas. Como platos principales probamos bacalao, entrecot, solomillo y un exquisito pollo campero asado".

También se destacan las brochetas de rape y el pulpo á feira. "Pulpo espectacular. Ración abundante. Rape a la plancha fresco y bien cocinado. Postres muy ricos. Comida de calidad, trato inmejorable y ambiente tranquilo y familiar. ¡Muy recomendable!".