La aldea de 88 habitantes donde comer a muy buen precio y salir rodando: "El pulpo estaba riquísimo, muy bien hecho"

El otoño es una de las mejores épocas para disfrutar de una escapada exprés. El clima templado, los paisajes coloridos y los pueblos llenos de historia crean el escenario perfecto para desconectar de la rutina.

En este contexto, Galicia es uno de los lugares favoritos para visitar en esta época del año. Destaca también por su gastronomía tradicional, con platos repletos de sabor e infinidad de restaurantes que merecen una visita.

Platos abundantes y a muy buen precio

La taberna O Lagar es un ejemplo perfecto. Situada en el lugar de Currás, en Portas (Pontevedra), se encuentra en una pequeña aldea que apenas cuenta con 88 habitantes, según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística (IGE).

"Fue todo un acierto. Comida gallega, un precio increíble y un espacio con mucho encanto", afirma el perfil gastronómico 'Mesa para cuatro' en la descripción de uno de sus últimos vídeos.

El grupo de amigos visitó recientemente la taberna O Lagar y su valoración no deja lugar a dudas: "un local de los de toda la vida, típico de Galicia, con platos de siempre y donde se le da valor al comer bien pagando poco".

En este sentido, Mesa para cuatro (en TikTok e Instagram, @mesaparacuatrorsmn) empezó con una jugosa tortilla con queso y continuó con un plato de pulpo á feira, con su pimentón y su buen aceite de oliva.

"También pedimos una ración de raxo y otra de zorza", cuentan los amigos.

La carta de O Lagar incluye otras especialidades culinarias típicas gallegas, como zamburiñas, churrasco de ternera, pimientos de Padrón (en temporada), jamón asado y chorizo criollo.

La cuenta ascendió a 54 euros; es decir, 13,50 euros por persona. Según la carta de tapas y platos, las raciones oscilan entre los 10 y los 17 euros, aunque también hay opciones más económicas, desde los 2,50 euros, como el chorizo frito, hasta los 6 euros de la ensalada mixta.

Otros comensales coinciden con el perfil gastronómico 'Mesa para cuatro' en afirmar que O Lagar es un establecimiento muy acertado para disfrutar de una comida con amigos o en familia.

"Hacía tiempo que no comíamos tan bien. Comida casera, sin pretensiones y ejecutada a la perfección. Pedimos pulpo (el mejor que hemos comido), croca y ensalada. Los postres buenísimos. Cantidades más que suficientes y buen precio", indica una de las reseñas.

Por su parte, Eduardo Martínez deja la siguiente valoración: "Típica taberna con vinos y tapas de la tierra bien elaboradas. Se puede aparcar en las inmediaciones sin problema. Ambiente un poco ruidoso pero agradable".