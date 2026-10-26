Los cocineros coinciden: "Para una sopa reconfortante y tradicional añade 50-60 gramos de fideos por litro de caldo"

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Durante los meses de frío, pocos platos apetecen tanto como uno de cuchara. Calentitos, reconfortantes y saciantes, los caldos, purés y sopas son los grandes protagonistas de las mesas gallegas durante los meses de otoño e invierno.

Si no sabes cómo preparar una deliciosa sopa de pollo y verduras, no te preocupes, porque puedes aprovechar las redes sociales para conseguir recetas fantásticas y sencillas de llevar a cabo, como una que subió recientemente el chef gallego Pablo Suárez en su cuenta @poesiadefogon.

Sopa de pollo y verduras tradicional

"El frío ha llegado de repente, pero parece que ha venido para quedarse. Así que hoy me apetecía preparar un verdadero clásico, una sopa con pollo y verduras, reconfortante y reconstituyente… ¡está increíble!", indicó el cocinero gallego Pablo Suárez acompañando al vídeo de esta riquísima receta.

Conocido en redes sociales como @poesiadefogon, ha compartido esta receta que destaca por su sencillez y su sabor. Sin duda, un clásico de la comida casera para los meses de otoño e invierno.

Pollo, hortalizas y fideos es lo que necesitas para conseguir una sopa exquisita con la que sorprender a tus invitados. Salpimienta los muslos de pollo y dóralos en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva. Corta todas las hortalizas sin necesidad de pararte demasiado en el corte y, en el mismo aceite en el que doraste el pollo, rehógalas.

Tras unos minutos, incorpora el pollo y cubre todo con agua fría. Llévalo a ebullición y, durante los primeros minutos, retira la espuma que se forme en la superficie. Después, deja hervir a fuego muy suave durante unas dos horas para conseguir un caldo lleno de sabor.

Una vez listo, desgrasa el caldo y retira los contramuslos. Quítales la piel y separa la carne del hueso para desmenuzar la carne con las manos. Por otro lado, tritura las verduras con un poco de caldo hasta obtener una mezcla homogénea y devuelve a la cazuela junto con el pollo.

A continuación, echa sal al gusto e incorpora los fideos para cocinarlos a fuego lento hasta que estén en su punto. Más o menos, calcula unos 50-60 gramos de fideos por litro de caldo. Así, conseguirás una sopa súper rica, casera y muy nutritiva.