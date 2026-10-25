La aldea de 50 habitantes donde comer a reventar por menos de 15 euros: "Salimos a 12,90 por persona"

A Chan es una pequeña aldea de apenas 57 habitantes, según el último informe del Instituto Galego de Estadística (IGE), perteneciente a la parroquia de Bugarín, en Ponteareas (Pontevedra).

Además de ofrecer tranquilidad, A Chan esconde uno de los restaurantes más especiales de la zona, famoso por su cocina tradicional, su ambiente acogedor y cercano y unos precios difíciles de superar.

Platos caseros, abundantes y a buen precio

Hablamos de la Tapería A Chan. "Es ideal para ideal para disfrutar de platos caseros y gastar menos de 15 euros por persona", destaca Manu, más conocido en redes sociales como @deplanesconmanu.

En uno de sus vídeos más recientes, el creador de contenido nos descubre este rincón gastronómico donde "la cosa está clara": "platos sencillos y sin florituras".

El influencer recomienda pedir platos para compartir para así probar una mayor variedad de la carta. En este contexto, encargó una tortilla de patatas con queso tetilla, chouriciños, calamares y paupetas (tiras de pollo empanado).

La carta de A Chan incluye otras delicias, como pimientos de Padrón (en temporada), zorza, croquetas de jamón, pulpo y patatas con salsa alioli y brava, todo por menos de 14 euros la tapa.

"Y de postre, mi recomendación es pedir este estupendo flan de queso. Nosotros éramos cuatro y salimos a 12,90 euros cada uno", apunta.

La sugerencia de Manu coincide con la de otros comensales: "De postre siempre pedimos flan de queso, ¡exquisito!"; "prohibido marcharse sin probar el flan de queso"; "el mejor flan de queso que existe".

Asimismo, destacan la tortilla de patatas y el churrasco.

"Todo lo que probamos estaba bastante bueno. Raciones bastante bien. Lo que más nos gustó fue la tortilla con queso de tetilla", señala Carlos. Por su parte, Marta agrega: "Tremendo churrasco, acompañado de patatas y ensalada. Un 10".

La Tapería A Chan no acepta pagos con tarjeta. Además, conviene reservar mesa antes de ir, ya que suele estar abarrotado. No obstante, tiene mucho espacio y no hay problema de aparcamiento.

A un paso de Vigo

La Tapería A Chan es una opción perfecta para aquellos viajeros que quieran conocer Vigo y sus alrededores. Desde la ciudad olívica, basta con seguir la carretera hacia Porriño y continuar las indicaciones hasta Ponteareas. Una vez allí, la carretera PO-254 conduce hasta el lugar de A Chan.

Se trata de un lugar ideal para disfrutar de una gastronomía tradicional, sin florituras pero con una excelente relación calidad-precio.

Después de recargar pilas, puedes regresar a Vigo, que en apenas unas semanas iluminará sus calles con las luces de Navidad, o aprovechar para descubrir el interior de la provincia de Pontevedra, con destinos claves como Mondariz-Balneario y Tui.