Manuel Costiña, chef: "El truco para una tortilla perfecta está en cortar la patata de forma irregular"

Para una tortilla de patatas perfecta es imprescindible dominar varios pasos clave. La selección de ingredientes y el tiempo de reposo también es fundamental.

Así lo explica Manuel Costiña, chef de Retiro da Costiña, distinguido con una estrella Michelin, en una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Así se elabora la tortilla más jugosa y cremosa

La tortilla de patata es el plato más representativo de nuestra gastronomía. Es perfecto para una cena con amigos, para un cumpleaños o para comer entre panes.

Cada familia tiene su propia receta, pero, en el caso de Manuel Costiña, el truco para conseguir una tortilla de patatas perfecta está en cortar la patata de forma irregular.

Para preparar una buena tortilla, ¿qué ingrediente necesitamos?

"Una buena patata gallega, en este caso de la zona de Coristanco; unos buenos huevos frescos, en este caso de Galo Celta; un buen aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal", responde el chef de Retiro da Costiña.

Una vez tengamos listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

Cortamos las patatas de forma irregular, unas más finitas y otras más gruesas A continuación, freímos las patatas en una sartén con abundante aceite caliente Cocinamos lentamente las patatas hasta que queden crujientes por un lado y melosas por el otro Las mezclamos con los huevos y añadimos sal al gusto Para darle forma a la tortilla, utilizamos una sartén de hierro y dejamos que cuaje durante 15-20 segundos antes de darle la vuelta Repetimos la misma operación por el otro lado hasta conseguir el punto deseado Emplatamos y... ¡a disfrutar!

"De esta forma conseguiremos una tortilla perfectamente cerrada por fuera y cremosa en el interior, sin estar líquida", apunta Manuel Costiña.

En la descripción del vídeo, el chef explica que "la diferencia entre una tortilla normal y una que te acuerdas está en cómo cortas la patata y en la paciencia que le echas al aceite".

"Corte irregular para que unas queden crujientes y otras melosas, mucho aceite de oliva virgen extra, fuego suave y sin tocarla, cinco minutos de reposo con el huevo y una sartén bien caliente para cerrarla en segundos", concluye.