La aldea de 21 habitantes donde comer a reventar cocina casera y tradicional: "Los platos son espectaculares"

La gastronomía gallega es conocida por la gran calidad de sus platos, sobre todo de aquellos que se basan en el producto local, consiguiendo un sabor exquisito que enamora a cualquier paladar.

En Agolada (Pontevedra), concretamente en A Penela, aldea de la parroquia de Esperante, hay un restaurante que destaca no solo por su oferta basada en comida tradicional, sino también por ofrecer un servicio de alojamiento junto a la naturaleza: A Casa do Pillado.

Casa rural con cocina gallega y hotel

Comedor de A Casa do Pillado acasadopillado.es

A Casa do Pillado es una antigua casa de labranza restaurada que actualmente cuenta con servicio de restaurante que ofrece gastronomía tradicional gallega, además de servicio de hotel con estancias súper agradables en un entorno natural envidiable.

Su cocina es uno de sus grandes atractivos. Aquí podrás degustar platos tradicionales gallegos elaborados con mucho mimo, respetando las recetas de siempre y dando especial protagonismo a los productos locales y de calidad. No es de extrañar, por tanto, que la gente salga maravillada después de comer en este establecimiento.

Si eres amante de la cocina casera y de los platos abundantes, no tengas ninguna duda de que A Casa do Pillado es el lugar perfecto para comer hasta reventar con opciones para todos los gustos y paladares.

Por si fuera poco, además de su oferta culinaria, la casa dispone de habitaciones dobles con baño privado, ideal para descansar después de una buena comilona o si te encuentras de visita por la zona. También podrás disfrutar de su servicio de desayuno y de las opciones de media pensión.

Las reseñas de sus clientes

4,9 sobre 5 es la puntuación que A Casa do Pillado ha conseguido en Google, fruto de las buenísimas reseñas de los clientes que han pasado por allí, ya sea en su restaurante, en su hotel o en ambas opciones. La mayor parte de estas reseñas alaban el gran servicio que se ofrece, además del estupendo trato y la gran calidad de cada plato.

"Un lugar con mucho encanto, muy bonito. Los platos son espectaculares, para probar sabores distintos, todos explicados por su gran chef, hemos recibido un trato estupendo por todo el personal. Nosotros volveremos sin duda ninguna. Muy recomendable", comentó Nelly Soto.

Algo similar opinó Andrés Torreiro, quien anima a que todo el mundo visite el lugar: "Si tenéis la oportunidad de pasar, no lo dudéis. Parada obligada 100%. Os aconsejo dejarse guiar por las manos del chef, ya que nos aconsejó el menú degustación y estaba increíble. Sin duda repetiremos".

También hay quien hace hincapié en la gran tranquilidad que se vive gracias a su ubicación: "Estuvimos este finde yo y mi pareja y la verdad que nos fuimos muy contentos con la experiencia, el lugar es un auténtico remanso de paz y dar gracias sobre todo a Isa por la atención prestada cuidando hasta el más mínimo detalle", dijo Víctor.