Tapas a reventar por 4 euros en este municipio a partir del 4 de noviembre: pinchos clásicos y creaciones más originales

Según la Real Academia Española (RAE), la definición oficial de tapa es una "pequeña porción de comida de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida".

Sin embargo, es mucho más que eso: constituye un símbolo de nuestra identidad y cultura gastronómica, como demuestra la celebración de numerosos eventos culinarios, entre ellos Pontedetapas.

Tapas a 4 euros a partir del 4 de noviembre

Del miércoles 4 al domingo 22 de noviembre, Pontevedra acogerá una nueva edición del concurso gastronómico Pontedetapas, organizado por el Ayuntamiento a través de Turismo Pontevedra.

Vecinos y asistentes podrán degustar, a lo largo de tres semanas, de una amplia variedad de tapas con un precio de venta al público de 4 euros de lunes a jueves y de 4,50 euros de viernes a domingo.

Las bases establecen, además, que las tapas se deberán elaborar con productos de calidad, dando prioridad a las materias primas procedentes de nuestra tierra.

Asimismo, los establecimientos participantes ofrecerán cócteles a 6 euros, lo que contribuirá a atraer a un público más amplio.

Jurado profesional y votación popular

La hostelería pontevedresa podrá competir en el concurso gastronómico Pontedetapas en tres modalidades:

Tapa Tradicional: Para aquellas propuestas inspiradas en el recetario tradicional

Para aquellas propuestas inspiradas en el recetario tradicional Tapa Creativa: Destinada a las creaciones más originales e innovadoras en técnicas, presentación y combinaciones

Destinada a las creaciones más originales e innovadoras en técnicas, presentación y combinaciones Cóctel

Cada local podrá participar en una, dos o en las tres modalidades, con una creación por modalidad. En el caso de los cócteles, podrá presentar una propuesta con alcohol y otra sin alcohol.

El concurso contará, como siempre, con dos reconocimientos diferenciados.

Por una parte, un jurado profesional será el encargado de valorar las propuestas y elegir las ganadoras en las diferentes modalidades, atendiendo a criterios como la elaboración, la presentación y el sabor.

Los ganadores del jurado profesional tendrán la oportunidad de presentar sus creaciones en un showcooking en Etiqueta Negra 2027, dando continuidad así a la promoción de las propuestas ganadoras.

Por otra parte, será el público quien elija, mediante votación popular, el premio 'Tapa Pontevedra', destinado a la propuesta que mejor represente la esencia de la ciudad.

En la pasada edición, el premio del público fue para El Cafetín de la Alameda. Los premios del jurado recayeron en As Greas, en la categoría de tapa creativa; Gumer, en la de tapa tradicional; y A Gramola, en el apartado de cócteles.