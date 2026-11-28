Gran fiesta del vino a partir del 3 de diciembre con catas y música en directo en este pueblo con termas

El vino es una de las bebidas más tradicionales, con cinco Denominaciones de Origen y numerosas fiestas gastronómicas a lo largo del año, entre ellas la Festa do Viño Espumoso de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

El municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño ultima los preparativos para la XII edición de la Festa do Viño Espumoso, que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de diciembre con una programación pensada para todos los públicos.

Catas de vinos, talleres y más

Si hay algo de lo que puede presumir Galicia, incluso cuando el frío aprieta, es de su espíritu festivo. Y el mes de diciembre arrancará por todo lo alto con una celebración dedicada al vino espumoso.

El Concello de Salvaterra de Miño celebrará del viernes 4 al domingo 6 de diciembre la XII Festa do Viño Espumoso, que volverá a convertir el municipio en un punto de encuentro para poner en valor los espumosos gallegos, la gastronomía y la cultura.

La programación de esta nueva edición combinará la promoción y degustación de espumosos de Galicia con una amplia propuesta gastronómica y cultural.

La música tendrá un protagonismo especial, con las actuaciones de Meizoi, D'Crooners, Laura Marino & Iker Faure, Alteanos, Mambas Negras, Cadencia Rota, Urbano Cabrera y Somoza Trío, que pondrán la banda sonora a las diferentes jornadas de la fiesta.

Además, el público podrá disfrutar de una degustación de cócteles elaborados con espumosos, una propuesta para descubrir nuevas formas de disfrutar de estos vinos. Los más pequeños también tendrán su espacio con un taller de globoflexia, pensado para que las familias puedan participar y disfrutar de la celebración.

Una cita imprescindible

La Festa do Viño Espumoso alcanza este año su XII edición, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario festivo, no solo en la provincia de Pontevedra, sino de toda Galicia

Con esta nueva convocatoria, Salvaterra de Miño reafirma su apuesta por una fiesta que ya es una referencia en la promoción de los espumosos gallegos y que une vino, gastronomía, música y ocio para todos los públicos.

¿Qué hacer?

Aprovechando la visita a la comarca do Condado, no te puedes perder el Castillo de Doña Urraca, una fortaleza de origen medieval del siglo XVII, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Otros rincones turísticos de Salvaterra de Miño son la Iglesia de San Lorenzo, el Ponte de Fillaboa, el Parque de A Canuda y el Espacio Lúdico Termal de Teáns, una zona termal junto al río Miño.