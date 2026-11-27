El cocido es uno de los mayores manjares de Galicia, celebrado en muchos municipios con fiestas gastronómicas Shutterstock

Cocido a reventar en una gran feria gastronómica con sopa, postre y más por 25 euros el 5 de diciembre

El cocido es uno de los mayores emblemas gastronómicos de Galicia y uno de los platos más destacados durante los meses de otoño e invierno en la comunidad. Por eso, muchos municipios aprovechan esta época para celebrar grandes comilonas en compañía de todos los vecinos alrededor de este manjar.

Uno de ellos es Gondomar (Pontevedra), concretamente en la parroquia de Peitieiros, donde se celebra el próximo 5 de diciembre un gran cocido en el que no faltará de nada. Eso sí, con plazas limitadas, así que si quieres acudir, reserva tu plaza cuanto antes.

Cocido a reventar por 25 euros

Peitieiros, en el municipio de Gondomar, se prepara para celebrar una jornada dedicada a uno de los platos más populares de la gastronomía gallega: el cocido. La cita tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, una ocasión ideal para disfrutar de esta receta tan tradicional en la comunidad.

Con la llegada del frío, pocos platos apetecen más que un buen cocido gallego. Su sabor, su contundencia y la variedad de productos que lo componen lo convierten en un auténtico manjar de nuestra gastronomía. Desde la rica sopa, perfecta para abrir el apetito, hasta un cocido completo con todas sus partes del cerdo, legumbres, cachelos, garbanzos y chorizos, es todo un clásico.

Esta fiesta dedicada al cocido en Peitieiros constará de un menú muy extenso por tan solo 25 euros por persona, un precio súper económico teniendo en cuenta todo lo que se ofrece: sopa, cocido, bebida, postre, café y chupito de licores. Sin duda, una propuesta para salir de ahí con la barriga bien llena y contenta.

No es para menos, ya que el cocido es mucho más que una simple comida en Galicia. El cocido es sinónimo de reunirte en grupo con tus familiares o amigos para comerlo en compañía, hablar de la vida y disfrutar de las sobremesas eternas que, a veces, hasta se juntan con las cenas.

Por eso, Peitieiros rinde homenaje a este manjar, con un menú difícil de rechazar por solo 25 euros. Así que ya lo sabes, si te apetece disfrutar de un buen cocido en buena compañía, reserva tu plaza cuanto antes para este 5 de diciembre. ¡Son limitadas!