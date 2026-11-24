La sesión vermú comenzará a las 12:00 horas y a comida a las 14:00 horas Shutterstock

El cocido es uno de los grandes protagonistas de las mesas gallegas durante los meses de otoño e invierno. Lacón, cachola, oreja, rabo, grelos, garbanzos, cachelos y chorizos forman un auténtico manjar que, además de enamorar a cualquier paladar, es una de las comidas más emblemáticas de Galicia.

Por este motivo, son numerosas las fiestas gastronómicas que se celebran en distintos municipios gallegos. En este contexto, Freixo, en la parroquia de Valadares, en Vigo, se celebra el próximo 29 de noviembre una gran fiesta del cocido que no querrás perderte.

Cocido a reventar por 27 euros

La parroquia viguesa de Valadares se prepara para disfrutar de uno de los platos más tradicionales y queridos de la gastronomía gallega. La Comisión de Festas de San Xoán de Freixo organiza una nueva edición de su Festa do Cocido, una cita gastronómica que tendrá lugar el próximo domingo 29 de noviembre y que reunirá a los amantes del buen comer.

La celebración se desarrollará en un lugar conocido como Debaixo do Palco y arrancará a las 12:00 horas con una sesión vermú, el momento perfecto para comenzar el día en compañía de familiares y amigos.

Más tarde, a las 14:00 horas, dará comienzo la comida, cuyo menú tendrá como gran protagonista el tradicional cocido gallego. Por un precio de 27 euros por persona, los asistentes podrán disfrutar de un menú completo que incluye entrante, cocido, bebida, postre, café y chupito.

Será la oportunidad perfecta para rendir homenaje a uno de los platos estrella de la cocina gallega, sobre todo en los meses de otoño e invierno. Ten en cuenta que desde la organización recuerdan que será necesario realizar reserva previa, ya que las plazas son limitadas.

Si te interesa asistir a esta fiesta gastronómica te recomendamos reservar tu plaza cuanto antes. Puedes hacer tu inscripción llamando a los teléfonos que se anuncian en el cartel: 665 314 017 / 666 661 261. No dudes en pasarte el próximo 29 de noviembre por Freixo para comer hasta reventar este rico manjar gallego.