Gran feria del cocido gallego este 21 de noviembre con un menú exquisito a 32 euros y música en directo

El cocido es uno de los mayores manjares de Galicia que en los meses de otoño e invierno adquiere su mayor protagonismo. Un plato súper reconfortante que te deja la barriga bien llena después de comerte esa rica sopa o caldo calentito, los cachelos, chorizo, grelos y esa carne de cerdo tan tierna y exquisita, desde el lacón o la cachola, hasta la costilla o el rabo.

Ante la temporada de cocidos en toda Galicia, no son pocos los municipios que celebran grandes comidas populares alrededor de este manjar. El próximo 21 de noviembre tendrá lugar una Festa do Cocido en Cea, parroquia de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) en la que saldrás a reventar.

Cocido y música en directo

La parroquia de Cea se prepara para disfrutar de la celebración de la I Festa do Cocido en Cea, una fiesta gastronómica organizada por la Comisión de Festas de San Antonio de Cea que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.

Este evento es la ocasión perfecta para que vecinos y visitantes se reúnan alrededor de este emblemático manjar gallego: el cocido. El menú que se preparará para la ocasión consta de una deliciosa sopa de cocido como primer plato, seguida del tradicional cocido gallego como segundo.

Por supuesto, la comida incluirá postre, bebida, café y chupitos, para completar esta increíble cita gastronómica de la que, seguro, acabarás con la barriga bien llena.

El precio será de 35 euros para los adultos, mientras que los niños de hasta 12 años tendrán una tarifa especial de 15 euros y los menores de hasta 5 años podrán asistir de manera gratuita.

No obstante, si pensabas que la fiesta solo iba a ser comer, no estás en lo cierto. La organización también ha preparado una actuación musical para animar la comida, que contará con el talento en directo de Dieguiño, poniendo el toque festivo y el ritmo a esta gran comilona.

Las plazas son limitadas, por lo que la organización recomienda realizar la reserva cuanto antes para no quedarse sin sitio y poder disfrutar de esta cita gastronómica como se merece.