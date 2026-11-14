Gran fiesta del marisco ideal para visitar a partir del 4 de diciembre: centollas, camarones y mucho más

Galicia continúa celebrando sus tradicionales fiestas gastronómicas. Estos eventos están más que arraigados en la comunidad porque son la opción perfecta para celebrar en buena compañía y, sobre todo, saborear los exquisitos productos de nuestra tierra. Una experiencia que gana más atractivo cuando el marisco es uno de los grandes protagonistas.

En este contexto, del 4 al 8 de diciembre tendrá lugar en Moaña (Pontevedra) la III Festa do Marisco e Bo Xantar, una cita que ofrecerá cinco días de mucha comida, y no solo de marisco, gracias a seis establecimientos que pondrán el sabor a la celebración. Además, también habrá una gran programación musical.

Marisco y más a reventar

La tercera edición de la Festa do Marisco e Bo Xantar de Moaña llega con una increíble propuesta gastronómica y musical que convertirá al municipio pontevedrés en una verdadera fiesta durante cinco días. La cita se llevará a cabo en lo Alto da Praza de Abastos del concello.

La celebración tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre, ambos incluidos, para celebrar el puente como se merece. Sin duda, es una excelente oportunidad para darse un buen atracón de marisco y otros productos, así como para divertirse en buena compañía.

El marisco será uno de los grandes protagonistas de esta cita, pero habrá mucho más donde elegir. Todas aquellas personas que asistan podrán escoger entre una amplia variedad de propuestas, como hamburguesas, empanadas, pinsas de jamón y queso de Meixoeira, gofres y crepes. Y si hace frío y quieres seguir llenando tu barriga con algo bien calentito, siempre podrás decantarte por el chocolate caliente o el café de la AMPA.

Fuentes del concello de Moaña indican a este medio que muy pronto se sabrá cómo será el menú organizado por la Asociación de Hosteleros de Moaña.

Además, la ANPA As Abelás, de la Escuela infantil de Verducedo-Piñeiro, contará con un puesto propio en el que ofrecerán sus productos con el objetivo de recaudar fondos para las fiestas de fin de curso.

En esta tercera edición participarán seis establecimientos: Buenas Migas, Piscis, Montebar, Xardin, Templum y Muxicas, que serán los encargados de ofrecer la propuesta gastronómica, con opciones para todos los gustos.

Pero no todo va a ser comer, sino que también habrá increíbles actuaciones musicales para bailar y pasárselo en grande durante los cinco días de fiesta. Esta es la programación musical prevista con los grupos y los horarios de sus actuaciones: