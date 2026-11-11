La celebración contará con un festival de folk y la actuación de la orquesta Los Satélites Shutterstock

Chorizo asado, castañas y vino gratis en una gran fiesta a partir de las 18:00 horas con música en directo

El Ayuntamiento de Ourense ofrecerá gratuitamente todo el menú del Magosto tradicional a las personas que acudan este miércoles, 11 de noviembre, desde las 18:00 horas, a la Plaza Mayor y a rúa do Progreso.

Ante las fuertes lluvias de esta jornada, la organización del evento ha decidido eliminar el precio de 3 euros previsto inicialmente para los bocadillos de chorizo asado en bollo de masa madre y la bebida (agua o vino).

Chorizo asado y vino gratis

La jornada de este 11 de noviembre está marcada, más allá de la huelga general, por la celebración de una fiesta de Interés Turístico: el Magosto de Ourense.

La programación inicial contemplaba el reparto de bocadillos de chorizo asado a un precio de tres euros. Sin embargo, las condiciones meteorológicas han obligado a modificar los planes y, finalmente, los bocadillos y las bebidas se ofrecerán de forma gratuita.

"No magosto de hoxe en Ourense anulamos os 3 euros e todo será de balde. Así celebraremos que chegou a tan necesaria auga", anima el Ayuntamiento.

Además, vecinos y visitantes también podrán participar en la degustación gratuita de castañas asadas y bica.

"Para garantizar la comodidad de los asistentes, habrá carpas en la Plaza Mayor, la Plaza de Santa Eufemia, la rúa do Progreso, la calle Bispo Cesáreo y la Avenida de Pontevedra, además de las del bar y el reparto de castañas", informan fuentes municipales a través de un comunicado.

La Fiesta del Magosto, que tendrá lugar en la tarde de este miércoles, completará su programa con dos actuaciones musicales: