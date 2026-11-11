Chorizo asado, castañas y vino gratis en una gran fiesta a partir de las 18:00 horas con música en directo
También se repartirá bica entre todos los asistentes
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El Ayuntamiento de Ourense ofrecerá gratuitamente todo el menú del Magosto tradicional a las personas que acudan este miércoles, 11 de noviembre, desde las 18:00 horas, a la Plaza Mayor y a rúa do Progreso.
Ante las fuertes lluvias de esta jornada, la organización del evento ha decidido eliminar el precio de 3 euros previsto inicialmente para los bocadillos de chorizo asado en bollo de masa madre y la bebida (agua o vino).
Chorizo asado y vino gratis
La jornada de este 11 de noviembre está marcada, más allá de la huelga general, por la celebración de una fiesta de Interés Turístico: el Magosto de Ourense.
La programación inicial contemplaba el reparto de bocadillos de chorizo asado a un precio de tres euros. Sin embargo, las condiciones meteorológicas han obligado a modificar los planes y, finalmente, los bocadillos y las bebidas se ofrecerán de forma gratuita.
"No magosto de hoxe en Ourense anulamos os 3 euros e todo será de balde. Así celebraremos que chegou a tan necesaria auga", anima el Ayuntamiento.
Además, vecinos y visitantes también podrán participar en la degustación gratuita de castañas asadas y bica.
"Para garantizar la comodidad de los asistentes, habrá carpas en la Plaza Mayor, la Plaza de Santa Eufemia, la rúa do Progreso, la calle Bispo Cesáreo y la Avenida de Pontevedra, además de las del bar y el reparto de castañas", informan fuentes municipales a través de un comunicado.
La Fiesta del Magosto, que tendrá lugar en la tarde de este miércoles, completará su programa con dos actuaciones musicales:
- A las 18:00 horas: Festival Folk San Martiño en la Plaza Mayor. Actuación de los grupos lalma y Brañas Folk, con la colaboración de Pancho Álvarez, Susana Blanco y el cuarteto de zanfonas Zarandela, dirigido por Germán Díaz.
- A partir de las 19:00 horas: Baile con la orquesta Los Satélites en la rúa do Progreso.