El humorista David Amor será uno de los platos fuertes de esta fiesta Shutterstock

Castañas y vino gratis en una gran fiesta este 14 de noviembre con un famoso humorista y música en directo

El magosto es una de las fiestas más tradicionales de Galicia, una celebración que tiene como grandes protagonistas a las castañas, uno de los productos más apreciados en la comunidad. Castañas asadas recién hechas, música popular y la compañía de amigos y familiares se unen para disfrutar de las tradiciones gallegas.

Son muchos los municipios que celebran sus propios magostos y Redondela (Pontevedra) no iba a ser menos. El municipio ya tiene preparada una fiesta para el próximo sábado 14 de noviembre, aunque ya el miércoles comenzará la celebración con una misa y una actuación en directo para dar el pistoletazo de salida.

Vino y castañas gratis

La parroquia de Vilar de Infesta, en Redondela, ya lo tiene todo preparado para celebrar el Magosto de San Martiño 2026. Una cita que reunirá música, humor y gastronomía en un día súper especial para disfrutar en buena compañía.

La fiesta durará dos días, aunque no consecutivos, con propuestas para todos los públicos y un ambiente festivo en el que, por supuesto, no faltarán las castañas y el vino.

La fiesta arrancará este miércoles 11 de noviembre con una misa y la actuación de Airiños de Pazos, que pondrá el toque musical a esta primera jornada. Sin embargo, el plato fuerte llega el 14 de noviembre, cuando la parroquia celebrará por todo lo alto.

El humor tendrá un papel destacado con la actuación de David Amor, que llegará con su monólogo Saca a lingua a pasear, una propuesta para disfrutar de las risas y el entretenimiento. La música también será protagonista con las actuaciones de los grupos Follas Verdes, Aluarado y Falcatruada.

Uno de los momentos más esperados será a partir de las 19:30 horas, cuando se repartirán las castañas y el vino de forma gratuita para todos los asistentes. Además, quienes quieran llenar bien la barriga para seguir disfrutando de la fiesta podrán comer choripán a precio popular.

La fiesta continuará por la noche. A las 22:30 horas será el turno del Trío 3.com, encargado de poner el broche final al Magosto de San Martiño.