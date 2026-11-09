Además de los callos y la paella, el menú incluye el postre, bebida, café y chupito iStock y Shutterstock

Gran fiesta gastronómica el 14 de noviembre con callos, paella, postre y más por 25 euros y música en directo

Si algo nos gusta en Galicia es comer, y comer bien, con productos de calidad y raciones bien abundantes que nos llenen la barriga hasta reventar. Por eso, no es de extrañar que en nuestra comunidad se celebren tantas fiestas gastronómicas, dedicadas a homenajear un producto concreto o, simplemente, a disfrutar de la buena comida en la mejor compañía.

Una de las próximas citas gastronómicas tendrá lugar el 14 de noviembre con la celebración de la Festa da Paella do Cachafeiro, en Forcarei (Pontevedra). Una jornada en la que los asistentes podrán disfrutar de un exquisito menú por tan solo 25 euros con el que volverás a tu casa rodando.

Callos y paella a reventar

En Galicia siempre encontramos una buena excusa para sentarnos alrededor de una mesa y disfrutar de una buena comilona. Y si, además, hay música y buen ambiente, mucho mejor. Esto es lo que se vivirá en Forcarei el próximo sábado 14 de noviembre con una nueva edición de la Festa da Paella do Cachafeiro.

La celebración tendrá lugar en la rúa da Capela, en el con una sesión vermú, momento perfecto para abrir el apetito y comenzar a disfrutar del ambiente. A las 14:00 horas llegará la gran comida popular. El menú preparado incluirá callos y paella, acompañados de vino y agua. Para terminar, por supuesto, no faltarán los postres, con bizcocho y chocolate, además de café y chupitos.

El precio de esta gran fiesta es de 25 euros por persona, mientras que los niños de hasta 10 años podrán disfrutar del menú por 12 euros.

Nada más terminar la comida se podrá disfrutar de un bingo para probar suerte. A partir de las 17:00 horas comenzará la música para que el buen ambiente no decaiga y las ganas de fiesta sigan bien altas. Se encargará de amenizar la tarde el Grupo Master y el DJ Houses.

Si todavía entra algo en tu barriga después del increíble menú, a partir de las 20:00 horas habrá servicio de bocatas. Como ves, es una fiesta gastronómica súper completa que mezcla comida exquisita, música, juegos y muy buen rollo. Tienes para apuntarte hasta el miércoles 11 de noviembre mediante cualquiera de los números que aparecen en el cartel.