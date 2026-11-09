Gran fiesta del pulpo el 15 de noviembre con empanada, vino, música y colchonetas para que disfruten los niños

El ecuador de noviembre llegará a Galicia con una animada fiesta de tres días de duración, en la que no faltarán degustaciones de pulpo a precios populares, verbenas y actividades pensadas para los más pequeños.

Los vecinos de Galáns y Eiviño, en Sobrán (Pontevedra), ultiman ya los preparativos para sus tradicionales fiestas en honor a San Martiño, que comenzarán el viernes 13 de noviembre y concluirán dos días después, el 15 de noviembre.

Pulpo a reventar

Aunque el calendario señala el 11 de noviembre como el día de San Martiño, las celebraciones se trasladarán al fin de semana en las localidades de Galáns y Eiviño.

"Ya está aquí San Martiño. Tres días para disfrutar de la música, tradición, fiesta y, sobre todo, para juntarnos con la familia y con los amigos", animan desde la comisión de fiestas.

La programación arrancará con una gran verbena a cargo de la disco móvil Dolce Vita y el DJ Óscar en una carpa instalada en el Campo da Festa.

Al día siguiente, la jornada comenzará por la mañana con dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Treboada, mientras que la música volverá a ser protagonista por la noche con una nueva actuación con las orquestas Miramar y Claxxon.

El domingo, última jornada de las fiestas, estará marcado por una programación muy variada. Por la mañana se celebrará una misa y una procesión a cargo del grupo de gaitas Treboada, el grupo de cantareiras As do Xeito y la Banda de Música de Vilagarcía.

A mediodía llegará uno de los momentos más esperados, cuando la cantina abrirá sus puertas para servir pulpo a reventar. La oferta gastronómica de la jornada también incluye empanada y, para acompañar, vino.

A continuación, te detallamos la programación completa, día a día, de las fiestas en honor a San Martiño en Galáns y Eiviño:

Viernes, 13 de noviembre

A las 23:00 horas: Verbena con la disco móvil Dolce Vita y el DJ Óscar

Sábado, 14 de noviembre

Por la mañana, dianas y alboradas con el grupo de gaitas Treboada

A las 22:00 horas: Verbena amenizada a cargo de las orquestas Miramar y Claxxon

Domingo, 15 de noviembre