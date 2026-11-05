Gran feria del marisco ideal para visitar el 7 de noviembre con mejillones, zamburiñas, nécoras y más por 45 euros

El marisco es uno de los mayores manjares de Galicia, y de ahí no se baja ningún gallego. La calidad de los productos del mar gallegos es indiscutible y su sabor, inigualable. Por ello, muchos municipios celebran fiestas en honor a determinados productos del mar, mientras que otros deciden ofrecer una amplia variedad de mariscos a precios excepcionales.

Este es el caso de la parroquia de San Pedro de Batalláns, en As Neves (Pontevedra), que este sábado, 7 de noviembre, celebra una gran mariscada en la que todas las personas que acudan podrán disfrutar de diferentes mariscos exquisitos por tan solo 45 euros por persona. Te lo contamos todo.

Gran variedad de mariscos

No cabe duda de que el marisco es uno de los grandes tesoros gastronómicos de Galicia y uno de los mayores representantes de nuestra cocina. A sabiendas de esto y teniendo en cuenta lo que nos gusta a los gallegos una buena fiesta, es de esperar que a lo ancho y largo de la comunidad se celebren incontables mariscadas.

En este contexto, la parroquia de San Pedro de Batalláns celebra este sábado 7 de noviembre una gran mariscada organizada por la Asociación Cultural de San Pedro de Batalláns. El evento tendrá lugar a partir de las 21:00 horas en la Casa Cultural y ofrecerá una amplia selección de mariscos por un precio de 45 euros por persona.

El menú es una absoluta maravilla que conquistará a todos los paladares. La propuesta comenzará con empanadas y continuará con algunos de los mariscos más apreciados de las rías gallegas, como bueyes de mar, nécoras y centollos.

Tampoco faltarán los mejillones, que se servirán preparados de tres maneras diferentes: a la vinagreta, al vapor y a la marinera. Por si fuera poco, a esto también se suman langostinos cocidos y a la plancha, además de zamburiñas.

El precio de la mariscada es de 45 euros por persona e incluye también pan, bebida, sobremesa y café, por lo que acabarás con la barriga bien llena. Para reservar tu plaza, puedes hacerlo a través de los números de teléfono que se muestran en el cartel de la fiesta.

"Desde o Concello das Neves animamos a veciñanza a participar nesta xornada gastronómica e de convivencia", indican desde el propio concello en sus redes sociales.