Castañas asadas a reventar en una gran fiesta del magosto el 11 de noviembre en esta villa junto al mar

El otoño es una de las mejores épocas para disfrutar tanto del turismo de naturaleza como de planes gastronómicos. En Bueu (Pontevedra), por ejemplo, el Ayuntamiento ha organizado una celebración del magosto.

La tradicional fiesta popular del otoño en Galicia tendrá lugar del sábado 7 al jueves 12 de noviembre, con una programación pensada para todos los públicos.

Castañas asadas a reventar

El Concello de Bueu ultima ya los detalles para las Festas do San Martiño. Música, magosto, juegos tradicionales e hinchables constituyen las apuestas del Ayuntamiento para unas fiestas variadas y diversas.

El programa arrancará el sábado 7 de noviembre con la XXIX Carreira de San Martiño, una actividad deportiva ya muy consolidada en la que podrán participar niños y adultos en un recorrido que se desarrollará a lo largo de la calle Montero Ríos.

Por la noche, a partir de las 22:00 horas, serán los conciertos de dos de los grupos locales más exitosos: Silee, que presentará su primer álbum, y Quinkillada, con su última actuación del año, que culminará con la actuación de DJ Moe.

El domingo, el Centro Social do Mar acogerá el V Concierto de Corales San Martiño de Bueu y el martes, la carpa acogerá juegos tradicionales e hinchables entre las 17:00 y las 19:00 horas. Por la noche, actuará la orquesta Magos.

El miércoles, coincidiendo con la festividad de San Martiño, será el día grande. En este contexto, la programación incluye oficios religiosos en honor al Santo y un gran magosto popular a partir de las 17:00 horas.

Vecinos y asistentes podrán degustar castañas hasta reventar, en una jornada que concluirá con una animada verbena a cargo de la orquesta Triunfo.

Los festejos concluirán el jueves con animación de calle con la banda de música Os Jaláticos, y oficios religiosos en honor a San Roque amenizados por la Coral Polifónica de Bueu a las 12:00 horas.

Además, el 11 y 12 de noviembre, la Asociación Cultural Santos Reis organiza, como cada año, la XXVII Mostra de Fotos Antigas, que se podrá ver en el pequeño patio de la iglesia y que mostrará fotografías históricas de paisajes y gentes de Bueu.

A continuación, te detallamos la programación completa de las Fiestas de San Martiño en Bueu:

Sábado, 7 de noviembre

A las 17:00 horas: XXIX Carrera de San Martiño

A las 22:00 horas: Concierto con Silee, Quinkillada y DJ Moe

Domingo, 8 de noviembre

A las 19:00 horas: Concierto de corales San Martiño de Bueu

A las 21:00 horas: Verbena amenizada por Distrito 7

Martes, 10 de noviembre

A las 17:00 horas: Juegos tradicionales e hinchables en la carpa exterior del Centro Social do Mar

A las 19:00 horas: Gran verbena con la orquesta Magos

Miércoles, 11 de noviembre

A las 11:00 horas: Animación de calle con Charanga Noroeste

A las 11:30 horas: Juegos tradicionales e hinchables en la carpa

A las 12:00 horas: Actos religiosos en honor a San Martiño

A las 17:00 horas: Magosto popular y juegos tradicionales e hinchables

A las 17:30 horas: II Campeonato de Futbolín

A las 20:30 horas: Verbena a cargo de la orquesta Triunfo

Jueves, 12 de noviembre