Gran fiesta gastronómica con castañas, choripán, animación infantil y música en directo el 7 de noviembre

El Magosto es una de las celebraciones más populares y arraigadas de Galicia, una tradición con siglos de historia que, según se cree, tiene su origen en antiguos rituales celtas y paganos. Cada año, numerosos municipios gallegos organizan sus propios magostos, en los que las castañas se convierten en las grandes protagonistas.

Vigo no se queda atrás y también se suma a esta tradición con diferentes celebraciones repartidas por sus barrios y parroquias. Una de ellas tendrá lugar en Teis, donde ya ultiman los preparativos para celebrar, el próximo 7 de noviembre, un gran magosto para todos los públicos.

Castañas y choripán a reventar

El barrio de Teis se prepara para disfrutar de una de las citas más esperadas del otoño. La Asociación Cultural do Salvador de Teis organiza el próximo sábado 7 de noviembre una gran celebración del Magosto en el parque da Riouxa, una jornada ideal pensada para que vecinos y visitantes se lo pasen en grande con esta tradición tan arraigada en Galicia.

La fiesta comenzará a partir de las 17:00 horas y contará con diferentes propuestas para todos los públicos. Como no podía ser de otra manera, las castañas asadas serán las grandes protagonistas de la fiesta, acompañadas de choripán, dos productos que son un verdadero manjar.

Además de la oferta gastronómica, la organización ha preparado un programa de actividades que combinará animación infantil, música en directo y una sesión de DJ para prolongar la fiesta hasta la noche.

Los más pequeños también tendrán su propio espacio. A las 18:00 horas comenzará la animación infantil, mientras que a las 19:00 horas será el turno de los pintacaras, una propuesta para que los niños y niñas también se lo pasen genial.

La música tendrá un papel destacado en el programa. A las 20:00 horas, Thamy_Music ofrecerá una actuación en directo para animar el ambiente y poner el ritmo necesario. Ya entrada la noche, a las 22:30 horas, DJ Vidutronic Labs tomará el relevo para que la fiesta no decaiga.

Con esta iniciativa, la Asociación Cultural do Salvador de Teis busca mantener viva esta tradición popular que cada otoño reúne a familias, amigos y vecinos alrededor de las castañas y la música. "Tradición, música e diversión para toda a familia".