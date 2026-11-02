Gran fiesta gastronómica por 25 euros con churrasco, empanada y vino el 6 de noviembre en este pueblo gallego
El menú también incluye ensalada, patatas fritas y en el apartado dulce, bica
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La agenda de ocio en Galicia arranca el mes de noviembre con muchas sorpresas para disfrutar por todo lo alto de los próximos 29 días.
En este contexto, las fiestas gastronómicas cobran especial protagonismo durante esta época del año. De hecho, este próximo viernes, 6 de noviembre, tendrá lugar una celebración muy especial.
Churrasco y patatas a reventar
Por tan solo 25 euros, los asistentes del magosto de Piñor (Ourense) podrán disfrutar de un menú que incluye churrasco mixto, empanada y vino, entre otras propuestas.
Como acompañamiento, se servirán patatas fritas y ensalada. Para poner el broche dulce a la velada, habrá bica y castañas, además de café y chupitos.
El evento tendrá lugar en el Campo da Festa de Piñor, bajo una carpa cerrada para proteger a los asistentes de posibles inclemencias meteorológicas y de las bajas temperaturas.
La cita gastronómica, organizada por el mesón Maranteiro, comenzará a las 21:00 horas. Los niños entre 6 y 12 años podrán disfrutar del menú por 12 euros, mientras que los menores de 6 años tendrán acceso gratuito.
Las entradas estarán disponibles hasta el próximo 4 de noviembre. Las personas interesadas en asistir podrán adquirir sus tickets en el bar O Peilán, la Farmacia Piñor y el Restaurante Hostal Ateni.
También podrán solicitar más información a través de los siguientes miembros de la comisión:
- Dani: 617 640 884
- Iván H: 664 112 702
- Iván F: 610 840 755
Además de la propuesta gastronómica, la velada contará con una actuación musical para amenizar la noche.
Lacón asado y chourizada
El 6 de noviembre tendrá lugar otra fiesta de características similares en la aldea de A Pousa. Vecinos y visitantes podrán degustar un menú muy variado que incluye: empanada, lacón asado, chorizo, bica, castañas y para beber, vino, refrescos, agua y licor.
El precio es de 10 euros por persona y el último día para efectuar la reserva es el 3 de noviembre, a través de los siguientes contactos de la comisión: Totó, Javi, Eva, María y Ainhoa. El evento se celebrará en el Campo da Festa de A Pousa.