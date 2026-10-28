Gran feria del cocido gallego hasta el 1 de noviembre y el sorteo de una noche de hotel para 2 personas

El cocido es uno de los grandes manjares de la gastronomía gallega y uno de los platos más populares durante los meses de otoño e invierno. Por ello, cientos de restaurantes de Galicia ofrecen este clásico de cocina tradicional con menús muy completos en los que no falta de nada.

Desde el pasado 26 de octubre y hasta el próximo domingo 1 de noviembre, A Cañiza (Pontevedra) celebra la VII edición del Cocido Cañicense, una cita gastronómica en la que participan ocho restaurantes del municipio. Todos ellos ofrecen menús especiales para disfrutar de este tradicional plato gallego, con un único requisito: reservar mesa con antelación.

Cocido gallego a reventar

La gastronomía tradicional gallega triunfa en A Cañiza (Pontevedra) con la celebración de la VII edición del Cocido Cañicense, una cita gastronómica que se desarrolla desde el pasado 26 de octubre al 1 de noviembre.

Durante esta semana, ocho restaurantes del municipio ofrecen a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de uno de los platos más emblemáticos de la cocina gallega, con el fin de poner en valor las tradiciones culinarias y promocionar el turismo local.

Bajo el lema 'Adéntrate en Galicia', la propuesta invita a descubrir los sabores de siempre a través de un menú abundante y elaborado con productos tradicionales. El cocido es el gran protagonista de la experiencia, con una selección de carnes que incluye lacón, chorizo de carne y de cebolla, morro, rabo, oreja, cacheira, tocino, costilla, pollo y carne de vacuno.

El menú se completa con patatas, habas, garbanzos y verduras de temporada, además de pan y la tradicional bica de millo. Además, se empieza con un buen plato de caldo o sopa y se termina con un rico postre a escoger entre arroz con leche y leche frita, acompañados de café y chupito.

Para maridar, los restaurantes ofrecerán vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas de las bodegas locales Abelán y Eido da Fonte.

Los precios de los menús varían en función del establecimiento. Es necesario reservar previamente en cada uno de ellos. Estos son los ocho restaurantes participantes:

Restaurante Os do Resero

Restaurante Eido do Monte

Restaurante Arela

Chiringuito da Avoa

Jamonería Xatomé

Área de Servizo

Bar Piri Piri

O Noso Bar

Sorteo de 30 noches de hotel

Esta fiesta gastronómica incluye también un incentivo para fomentar el turismo local. Quienes disfruten del menú de cocido Cañicense en algunos de los restaurantes adheridos durante estas jornadas recibirán una participación para el sorteo de 30 noches de hotel con desayuno para dos personas.

Para ello, es necesario pedir la rifa correspondiente al menú consumido. El sorteo tendrá lugar el 13 de noviembre.