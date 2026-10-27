Gran fiesta de la cerveza alemana a partir del 29 de octubre con salchichas XXL y codillo al horno en este municipio
La cita gastronómica contará con una programación paralela que incluye música y actividades para todos los públicos
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La cerveza protagoniza, una vez más, uno de los grandes eventos en Galicia para el mes de octubre.
La recta final del mes en curso llega a nuestra región con una cita imprescindible para los amantes de este líquido de color dorado: el Outubrofest.
Fiesta de la cerveza a partir del 29 de octubre
Pontevedra celebrará el Outubrofest, la versión gallega del Oktoberfest, del 29 de octubre al 1 de noviembre en la Praza de España.
El evento ofrecerá cerveza alemana, caracterizada por la calidad de sus materias primas y una amplísima variedad de estilos, así como distintas propuestas gastronómicas.
Tal y como se refleja en el cartel promocional, el Outubrofest de Pontevedra contará con diversas especialidades culinarias alemanas, como salchichas XXL y codillo al horno.
A lo largo del fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un animado programa de ocio en torno a la cultura cervecera.
"Vuelve la Outubrofest. Comida, cerveza, buen ambiente y muchas ganas de pasarlo bien... pero, sobre todo, un proyecto que nos une: seguir haciendo crecer Pontevedra Rugby", anuncia el Club de Rugby de Pontevedra, organizador del evento, en redes sociales.
"Detrás de cada partido, cada entrenamiento y cada sonrisa hay mucho trabajo. La Outubrofest es una forma de conseguir recursos para nuestro club y seguir apostando por el rugby, desde la escuela hasta nuestros equipos sénior".
A la degustación de cerveza se suman un animado programa de ocio que combinará música en directo, charlas temáticas y muchas más sorpresas.
A continuación, te detallamos la programación completa del Outubrofest de Pontevedra:
Jueves, 29 de octubre (Inauguración)
- A las 12:30 horas: Apertura oficial de la carpa, con brindis inaugural y música ambiente
- A las 20:00 horas: Sesión musical a cargo del DJ Pablo Dolce Vita
Viernes, 30 de octubre
- De 12:00 a 23:30 horas: Comida y bebida y música ambiente
Sábado, 31 de octubre (Especial Samaín)
- A lo largo del día, comida y bebida en la carpa
- A las 17:00 horas: Charla y cata de cafés a cargo de Marcel Schaal, profesor técnico de FP en Servicios de Restauración en el CIFP Carlos Oroza
- Disfraces, animación y música temática
Domingo, 1 de noviembre (Día del Rugby)
- Entrega del premio 'Que Rugby e a salchicha de 3 metros'
- Cierre de la carpa a las 16:30 horas