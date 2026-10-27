Una pareja disfruta de una cerveza en una fiesta gastronómica Shutterstock

Gran fiesta de la cerveza alemana a partir del 29 de octubre con salchichas XXL y codillo al horno en este municipio

La cerveza protagoniza, una vez más, uno de los grandes eventos en Galicia para el mes de octubre.

La recta final del mes en curso llega a nuestra región con una cita imprescindible para los amantes de este líquido de color dorado: el Outubrofest.

Fiesta de la cerveza a partir del 29 de octubre

Pontevedra celebrará el Outubrofest, la versión gallega del Oktoberfest, del 29 de octubre al 1 de noviembre en la Praza de España.

El evento ofrecerá cerveza alemana, caracterizada por la calidad de sus materias primas y una amplísima variedad de estilos, así como distintas propuestas gastronómicas.

Tal y como se refleja en el cartel promocional, el Outubrofest de Pontevedra contará con diversas especialidades culinarias alemanas, como salchichas XXL y codillo al horno.

A lo largo del fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un animado programa de ocio en torno a la cultura cervecera.

"Vuelve la Outubrofest. Comida, cerveza, buen ambiente y muchas ganas de pasarlo bien... pero, sobre todo, un proyecto que nos une: seguir haciendo crecer Pontevedra Rugby", anuncia el Club de Rugby de Pontevedra, organizador del evento, en redes sociales.

"Detrás de cada partido, cada entrenamiento y cada sonrisa hay mucho trabajo. La Outubrofest es una forma de conseguir recursos para nuestro club y seguir apostando por el rugby, desde la escuela hasta nuestros equipos sénior".

A la degustación de cerveza se suman un animado programa de ocio que combinará música en directo, charlas temáticas y muchas más sorpresas.

A continuación, te detallamos la programación completa del Outubrofest de Pontevedra:

Jueves, 29 de octubre (Inauguración)

A las 12:30 horas: Apertura oficial de la carpa , con brindis inaugural y música ambiente

, con brindis inaugural y música ambiente A las 20:00 horas: Sesión musical a cargo del DJ Pablo Dolce Vita

Viernes, 30 de octubre

De 12:00 a 23:30 horas: Comida y bebida y música ambiente

Sábado, 31 de octubre (Especial Samaín)

A lo largo del día, comida y bebida en la carpa

A las 17:00 horas: Charla y cata de cafés a cargo de Marcel Schaal , profesor técnico de FP en Servicios de Restauración en el CIFP Carlos Oroza

, profesor técnico de FP en Servicios de Restauración en el CIFP Carlos Oroza Disfraces, animación y música temática

Domingo, 1 de noviembre (Día del Rugby)