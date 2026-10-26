Gran feria del chocolate a partir del 27 de noviembre con puestos de repostería, turrones y más sorpresas

La Navidad calienta motores en el norte de Portugal. El 25 de diciembre está a la vuelta de la esquina, pero municipios como Valença do Minho darán la bienvenida a esta época llena de magia mucho antes.

La popular Fortaleza de Chocolate abrirá sus puertas el próximo 27 de noviembre, con la inauguración oficial de los puestos repartidos por toda la ciudad.

30 puestos para degustar y comprar chocolate

Un puesto de chocolate caliente en una feria navideña Shutterstock

En el norte de Portugal, muy cerca de la frontera con Galicia, la Fortaleza de Chocolate (en portugués, A Fortaleza de Chocolate) es una tradicional feria al aire libre dedicada, como su propio nombre indica, al chocolate y a los dulces artesanales.

Este año, la Fortaleza de Chocolate tendrá lugar entre el 27 de noviembre y el 8 de diciembre. Durante casi dos semanas, vecinos y visitantes podrán degustar y comprar bombones, turrones, crepes, pasteles y tabletas de chocolate.

Pasteleros, productores de chocolate y maestros artesanos se darán cita en este tradicional evento navideño que se celebrará en cinco zonas de la Fortaleza de Valença: la Praça da República, el Largo do Governo Militar, el Baluarte do Faro, el Largo do Bom Jesus y el Jardim das Amoreiras.

En total, serán 30 puestos repartidos por toda la villa portuguesa, que este año incorporará una nueva ubicación: el Jardim das Amoreira. En este emblemático espacio verde, situado en pleno corazón del centro histórico, está prevista la instalación de ocho puestos.

Fechas y horario de apertura

En cuanto al horario de funcionamiento, la Fortaleza de Chocolate permanecerá abierta del 27 de noviembre al 8 de diciembre, durante 12 días consecutivos.

El primer día, los distintos espacios abrirán de 14:00 a 20:00 horas, mientras que el resto de jornadas el horario se ampliará de 10:00 a 20:00 horas.

En años anteriores, el evento navideño combinó la repostería con demostraciones en vivo a cargo de maestros chocolateros, música ambiental y una mágica decoración navideña.

Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la programación, aunque continúa abierto el plazo de inscripción para que negocios, agentes económicos y empresas participen en esta gran cita navideña de Valença do Minho.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 6 de noviembre a través de dos vías: correo electrónico (cultura@cm-valenca.pt) o de forma presencial en el edificio de Serviços de Desenvolvimento Social e Cultural, en horario de 09:00 a 12:30 horas y de 13:30 a 17:00 horas.

En cuanto al encendido de las luces de Navidad, todavía no se han anunciado más detalles, por lo que habrá que permanecer atentos.