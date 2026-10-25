Castañas gratis a reventar y choripán en una fiesta con música en directo el 30 de octubre en este municipio

Galicia y el otoño no se entiende sin el magosto, una de las celebraciones más arraigadas en nuestra comunidad. En esta época del año, las castañas se convierten en las grandes protagonistas y no hay mejor manera de disfrutar de esta tradición que reuniéndose alrededor de una hoguera para asarlas en compañía de amigos y familiares.

Son muchos los municipios gallegos que celebran su magosto popular con actividades para todos los públicos y propuestas gastronómicas que mantienen viva esta festividad de origen ancestral, vinculada a las tradiciones celtas y paganas. Mos (Pontevedra), es uno de ellos y este año se suma a esta celebración tan ligada a la cultura y las costumbres gallegas.

Castañas gratis y choripán

El torreiro das festas de San Eleuterio de Tameiga, en Mos (Pontevedra), acogerá el próximo 30 de octubre, a partir de las 20:00 horas, la celebración de su particular magosto, una de las tradiciones más arraigadas de Galicia con la que dar una buena bienvenida al otoño y que rinde homenaje a uno de los productos más representativos de la época: las castañas.

La cita ofrecerá a todos los asistentes una degustación gratuita de castañas asadas, además de choripanes, para llenar bien la barriga en compañía de los vecinos de la localidad, familiares y amigos. Por supuesto, también habrá servicio de bar para acompañar la comilona con la bebida que cada uno prefiera.

Como en cualquier fiesta gallega, la música tendrá su espacio para ambientar la celebración por todo lo alto. A partir de las 20:30 horas se podrá disfrutar de la Banda de Acordeóns Metropolitana, que será la primera en animar la fiesta. Más tarde, a las 22:30 horas, será el turno de Iagoibo, que ofrecerá un concierto acústico para continuar animando la noche.

De esta forma, la parroquia de San Martiño de Tameiga, en el municipio de Mos, ultima sus preparativos para ofrecer un Magosto acorde a lo que marca la tradición y costumbres gallegas, con el único objetivo de que todas las personas que acudan se lo pasen en grande y disfruten al máximo de esta gran tradición gallega.

Así que ya lo sabes, si te gustan las castañas y te apetece disfrutar de una buena fiesta a la que no le va a faltar de nada, no dudes en pasarte por Mos el próximo viernes 30 de octubre a la tarde-noche.