Vino gratis en esta feria con puestos de pulpo, churrasco y callos en un pueblo de 400 habitantes este mes de noviembre

Aunque el mes de octubre todavía no ha terminado, la agenda de noviembre empieza a llenarse de planes gastronómicos para los amantes del buen comer.

A las fiestas del magosto se suman eventos para quienes quieran disfrutar de una copita de vino con una ración de pulpo á feira.

Vino gratis, cantina con pulpo y mucho más

Precisamente, la comarca do Condado celebrará una propuesta de estas características, que combinará gastronomía con música en directo y animación de calle para ofrecer una propuesta más completa.

La parroquia de San Pedro de Arantei, de apenas 419 habitantes, ultima los detalles para su gran Festa do Viño Novo, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre con un variado programa de ocio.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de vino gratis y degustar en la cantina platos tradicionales gallegos, como pulpo á feira, churrasco, oreja, carne ao caldeiro y callos.

La celebración arrancará en la tarde del sábado 7 de noviembre con la apertura de los puestos. Y por la noche, Rubin DJ Showman pondrá el toque musical con una sesión que animará a vecinos y visitantes a salir a bailar.

La fiesta se retomará al día siguiente con la apertura nuevamente de los stands y la lectura del pregón a cargo del cantautor y compositor gallego Gabriel Fandi. La charanga Nosokaos ofrecerá una actuación a las 13:30 horas y, a partir de las 17:00 horas, se esperan "grandes sorpresas".

Organizada por la Asociación Cultural San Roque Arantei, la cita se celebrará en el Pabellón Deportivo de Arantei. "Garda a data, avisa á túa xente e vémonos en Arantei", animan en redes sociales.

A continuación, te detallamos el programa completo de la Festa do Viño Novo de Arantei:

Sábado, 7 de noviembre

A las 19:00 horas: Apertura de los stands

A las 21:30 horas: Actuación de Rubin DJ Showman

Domingo, 8 de noviembre