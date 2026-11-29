Un bosque de Navidad idílico para disfrutar en familia con actividades para todas las edades Instagram @obosquedenadal

El pueblo más bonito de España para visitar en Navidad: con mercado, luces y magia desde el 6 de diciembre

La mayoría de los municipios gallegos ya tienen preparada su programación navideña, con decenas de actividades para todos los públicos y una iluminación súper especial. Sin embargo, muchas localidades ponen el foco en los más pequeños, quienes viven con más nervios e ilusión estas fechas tan especiales.

Una de las citas más esperadas de estas fiestas en Galicia es O Bosque do Nadal de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), que abrirá sus puertas el próximo 6 de diciembre con increíbles sorpresas y actividades para niños y mayores. Te contamos todos los detalles de su programación.

Ilusión, luces y música

La Navidad es una época muy bonita, sobre todo cuando hay niños pequeños en casa. Sus caras de ilusión, los nervios por la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos y esa emoción con la que viven cualquier mínimo detalle hacen que estas fechas sean muy especiales.

Si hay un lugar ideal para dejarse contagiar por ese espíritu navideño, ese es O Bosque de Nadal de Noalla, en Sanxenxo.

Este rincón navideño abre sus puertas un año más, y lo hará el próximo 6 de diciembre con actuaciones musicales en directo. Luces, decoración navideña, música y un ambiente con mucha magia convierten este bosque en un plan ideal para pasar un día perfecto con los más pequeños.

La programación incluye propuestas para todos los gustos y edades. Habrá música y baile, espectáculos de magia, cuentacuentos, títeres, talleres, actividades infantiles y las visitas súper especiales de Papá Noel y el Grinch. Sin duda, el plan perfecto para compartir tiempo en familia y crear grandes recuerdos con los niños.

Además, si acudes el fin de semana o un día festivo, también podrás disfrutar de su mercado navideño, que abrirá de 17:00 a 21:00 horas. Así, también tendrás la oportunidad de adquirir algún producto a buen precio.

Esta es la programación completa del Bosque do Nadal en Noalla 2026:

Domingo 6 de diciembre: inauguración con la actuación de los Pereiriños y el violinista Manolo

Martes 8 de diciembre: actuación del grupo de gaita y baile Airiños da Lanzada

Sábado 12 de diciembre: actividad de decoración navideña y galletas

Domingo 13 de diciembre: actuación del mago Jorge Lorenzo

Sábado 19 de diciembre: actividad de las Labores de Nuria

Domingo 20 de diciembre: visita de Papá Noel y el Grinch

Sábado 26 de diciembre: actuación de cuentacuentos y Títeres Tarabelos

Domingo 27 de diciembre: pre Fin de año con DJ Dani Kolmel

Todos los fines de semana y festivos: mercado navideño de 17:00 a 21:00 horas

El encendido de Sanxenxo

Luces de Navidad en Sanxenxo en años anteriores Concello de Sanxenxo

Si vas a descubrir O Bosque de Nadal de Noalla, puedes aprovechar para hacer una visita al municipio de Sanxenxo y ver sus luces de Navidad. El encendido está previsto para el viernes 4 de diciembre y contará con tecnología 100% LED de alta eficiencia, garantizando un consumo energético mínimo.

Este año el concello ha reforzado su apuesta por la Navidad con un incremento de casi el 30% el alumbrado público de calles y espacios públicos. Se han destinado 219.326 euros para la colocación de 440 motivos distribuidos entre las siete parroquias del municipio.