El municipio ideal para visitar en familia sus 'Aldeas de Navidad' y comer el mejor cocido del mundo

La Navidad en Galicia se vive de una forma diferente en cada municipio. Más allá de los tradicionales mercados navideños, las pistas de hielo o las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, muchas localidades apuestan por propuestas originales e innovadoras que sorprenden a todas las personas que las visitan.

Una de las actividades más destacadas son las Aldeas de Navidad de Lalín (Pontevedra), que este 2026 celebrarán su octava edición con varias novedades. Estas se podrán disfrutar desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero de 2027, convirtiendo al municipio en uno de los destinos navideños más especiales de Galicia.

Nuevas Aldeas de Navidad

Las Aldeas de Navidad de Lalín podrán visitarse desde el 4 de diciembre de 2026 hasta el 7 de enero de 2027. Esta nueva edición trae consigo importantes novedades, ya que se podrán disfrutar de dos aldeas nuevas: la Aldea de la Educación y la Aldea de los Oficios, que se suman a las ya existentes.

La Aldea de la Educación se instalará frente al edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero y tendrá como elemento central una casa-escuela de 36 metros cuadrados. Esta estará inspirada en las aulas de antaño en la que un maestro dirigirá tres sesiones diarias durante los fines de semana para acercar al público a la evolución de la enseñanza.

Esta casa-escuela, y otras nueve casas, formarán la aldea de mayor superficie de todo el proyecto.

Por su parte, la Aldea de los Oficios estará dedicada a los trabajos artesanales tradicionales. Reunirá las casas del luthier, del zoqueiro, del cesteiro, del oleiro y del textil. Esta última reconocerá la tradición de los sastres y modistas de la localidad. Junto a esto, todos los fines de semana se ofrecerán talleres gratuitos para niños y adultos.

Otras novedades

La programación de las Aldeas de Navidad de Lalín también contará con un nuevo tren turístico, iluminado y decorado con motivos navideños, que recorrerá las calles de la localidad.

Además, el mercado de Navidad de la calle Joaquín Loriga ampliará su oferta con dos casetas más y abrirá durante los fines de semana y festivos, tanto por la mañana como por la tarde. Por su parte, la zona gastronómica se traslada a la calle Matemático Rodríguez, donde se instalará una carpa transparente con calefacción y mesas para disfrutar de diferentes estilos de comida como crepes, pizzas y hamburguesas.

La programación incluirá las visitas de Papá Noel, el Apalpador y Alma, así como cuentacuentos, pintacaras, juegos tradicionales, gincanas, villancicos, rutas mágicas y visitas guiadas gratuitas. La decoración navideña del municipio tendrá 129 arcos luminosos.

Si visitas Lalín, recuerda no marcharte del municipio sin probar su estupendo cocido gallego. En cualquiera de sus restaurantes podrás disfrutar de este manjar en su máximo esplendor, desde las diferentes partes del cerdo hasta el caldo, sin olvidarse de los grelos, los cachelos y los chorizos.