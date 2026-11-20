El pueblo español famoso por el pulpo á feira: ideal para recorrer a pie y visitar su campanario de 52 metros de altura

Parque Etnográfico do Arenteiro Turismo de Galicia

Las escapadas de interior son un clásico en otoño. En este contexto, el corazón de Galicia alberga pueblos mágicos, llenos de vida y repletos de encanto, como O Carballiño (Ourense), conocido como la capital del pulpo á feira.

Pese a encontrarse a más de 60 kilómetros del mar, O Carballiño se ha consolidado como un referente mundial del pulpo á feira. De hecho, cada agosto celebra su popular Festa do Pulpo, declarada de Interés Turístico Internacional.

El mejor pulpo á feira

Si hay un pueblo de interior ideal para comer el mejor pulpo á feira, ese es O Carballiño. Situado en la comarca del mismo nombre, a tan solo 25 minutos de Ourense, dispone de numerosos establecimientos donde degustar este plato, como el restaurante Fuchela, la Pulpería Carral y el Asador Veracruz.

Su Parque Municipal, a orillas del río Arenteiro, acoge cada año, el segundo domingo de agosto, la Festa do Pulpo. En ella, se cocinan decenas de miles de kilos de pulpo y, en los días previos, suele prepararse una tapa gigante, elaborada con más de 600 kilos, sobre un plato de madera.

El programa festivo también incluye animación de calle, a cargo de gaiteiros y grupos folclóricos, clases de fitness, música en directo y un gran festival de títeres.

Un templo del siglo XX

Templo de la Veracruz de O Carballiño Concello de O Carballiño

Pero O Carballiño no es solo pulpo á feira. La capital del pulpo también es famosa por su monumental Templo de la Veracruz, una obra del arquitecto Antonio Palacios que combina influencias románicas, góticas y barrocas en un mismo diseño.

La construcción comenzó en 1943 y terminó 12 años después, en 1957. La torre-campanario, de 52 metros de altura, es uno de los elementos más característicos del conjunto, cuyo interior presenta bóvedas de piedra y crucería.

El Templo de la Veracruz, también conocido por los vecinos como la "iglesia nueva", abre todos los días del año de 10:30 a 20:00 horas. La entrada es gratuita, aunque, en determinadas ocasiones, se organizan visitas guiadas o teatralizadas con entrada de pago.

Aguas mineromedicinales

Otro de los atractivos turísticos de O Carballiño es su histórico balneario del siglo XIX.

Situado junto al río Arenteiro, el Gran Balneario de O Carballiño es conocido por sus aguas mineromedicinales, que brotan a una temperatura cálida, entre los 23 y los 28ºC. Sus instalaciones cuentan con chorros, baños de hidromasaje, duchas y parafangos, entre otros tratamientos.

El edificio, proyectado por el arquitecto Daniel Vázquez-Gulias y remodelado en 1993, está rodeado de zonas ajardinadas y senderos.

Naturaleza y desconexión

Parque etnográfico do Arenteiro Turismo de Galicia

Y para los amantes de la naturaleza, el Parque Municipal de O Carballiño cuenta con árboles de hasta 30 metros de altura y 140 especies botánicas.

A las afueras de la villa encontramos el Parque Etnográfico do Arenteiro, un espacio verde cuyo principal interés reside en un conjunto de molinos, los Molinos do Anxo y el Molino das Lousas.

Desde este punto parte la Senda do Arenteiro (PR-G 79), una ruta de aproximadamente 11 kilómetros (solo ida) y dificultad baja que cruza varios puentes y discurre por la Iglesia de San Mamede, el barrio de Cima de Vila y otros puntos de interés, como la aldea rural Pazos de Arenteiro.