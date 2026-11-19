Diferentes 'Aldeas de Nadal' de Poio, en Pontevedra, en 2025 Concello de Poio e Instagram @concellodepoio

El municipio ideal para recorrer a pie sus 7 'Aldeas de Navidad' y su gran mercado de artesanía y gastronomía

La Navidad ya empieza a hacerse notar en la mayor parte de los municipios gallegos, que estos días ultiman los preparativos para llenar sus calles de luz, color y ambiente festivo. Mientras Vigo ya ha dado el pistoletazo de salida a su Navidad, el resto de localidades preparan sus actividades pensadas tanto para vecinos como para visitantes.

En los últimos años, la Navidad de Poio (Pontevedra) se ha hecho muy conocida gracias a sus 'Aldeas de Nadal'. Repartidas por diferentes partes del municipio, estas pequeñas aldeas navideñas se han convertido en uno de sus grandes atractivos, con decoraciones e iluminación que no querrás perderte.

'Aldeas de Nadal' y mucho más

'Aldea de Nadal' de Poio, en Pontevedra Instagram @concellodepoio

La Navidad está cada vez más cerca y Poio ya tiene todo preparado para dar la bienvenida a una de las épocas más especiales del año. El municipio pontevedrés inaugurará las fiestas el próximo 6 de diciembre en la Praza do Mosteiro con una programación en la que no faltará la música, la animación y una cuenta atrás para el encendido de luces.

Si hay algo que hace especial la Navidad en Poio son sus conocidas, e increíbles, 'Aldeas de Nadal'. En los últimos años, estos pequeños rincones decorados con motivos navideños se han convertido en uno de los grandes atractivos del municipio. Son muchas las personas que aprovechan estas fechas para recorrer estos lugares, maravillarse con sus decoraciones y disfrutar de este ambiente que parece sacado de un cuento mágico.

Aldea de Nadal de Poio, en Pontevedra Instagram @concellodepoio

Además, al estar repartidas por diferentes zonas, son perfectas para descubrir el municipio de Poio al máximo. Estas serán sus ubicaciones para la Navidad de 2026:

Muíños de Samieira

Parque de Lourido

Adro de San Salvador

Praza da Chousa de Combarro

Porto de Raxó

Praza da Granxa de Campelo

Contorna da Igrexa de San Martiño

'Aldea de Nadal' de Poio, en Pontevedra Instagram @concellodepoio

A estas aldeas se suma la carpa Poio Máxico, que volverá a instalarse en A Seca y será otro de los espacios destacados de estas fiestas,

Un día antes del encendido, el 5 de diciembre, el Mercado de Navidad de Combarro, situado en la Praza da Chousa y organizado por la Asociación Leucoíña con la colaboración del Concello. Allí podrás visitar los numerosos puestos de artesanía, regalos y gastronomía hasta el 5 de enero.

Todavía no se conoce toda la programación al completo del municipio de Poio, pero desde el propio concello han indicado que habrá muchas actividades gratuitas para todos los públicos, actuaciones y, en definitiva, un sinfín de propuestas para disfrutar de esta época tan mágica.