El pueblo más bonito de España con el mejor cabrito asado y casas indianas del siglo XIX: ideal para una visita

Galicia destaca por su extraordinaria gastronomía, pero también por sus municipios, muchos de ellos con un gran atractivo natural, histórico y cultural que invita tanto a vecinos como a visitantes a descubrir cada esquina. Sin embargo, hay quienes llegan atraídos por ese producto gastronómico tan típico y emblemático que destaca por encima del resto.

Es el caso de Ponte Caldelas (Pontevedra), un municipio al que muchos se acercan atraídos por la fama de su cabrito asado. Y es que este plato, famoso en un restaurante en concreto, se ha convertido en una de las grandes insignias de la casa gracias a su jugosidad y su sabor.

Cabrito jugoso y de gran sabor

Si quieres disfrutar de un buen cabrito al horno, no puedes pasar la oportunidad de visitar Ponte Caldelas y, en concreto, el restaurante Casa Pipeiro, donde esta receta es el plato estrella del establecimiento. El cabrito es uno de los grandes protagonistas de su cocina, reconocido por la calidad del producto y su excelente elaboración.

Se trata de un restaurante familiar con más de 80 años de historia, que apuesta por una cocina casera, tradicional y gallega, con la calidad del producto por bandera.

Quienes lo prueban destacan su jugosidad, su ternura y su increíble sabor. De hecho, muchos de los comensales que visitan el establecimiento terminan marchándose con una recomendación clara: probar su famoso cabrito al horno.

Así lo refleja Fer Gon Gar en su reseña: "¡Recomendación acertada! Comida excelente, servicio rápido, carta corta y producto de calidad. El cabrito es el plato estrella y la empanada de cocido espectacular. En general, muy recomendable".

En la misma línea opina Itsaso: "Madre mía... Mira que somos vascos, nos gusta cocinar, y hemos comido en sitios... Espectacular, tanto que ni foto hemos hecho. Increíble cabrito y jarrete de ternera, increíbles... La empanada de guiso, la tarta de queso y la tarta de manzana... ¡Impresionantes! ¡Muy recomendable! Si no secuestramos al cocinero, todos saldremos ganando, ¡jaja! ¡Fenomenal! De verdad, ¡seguid así!".

Por su parte, AG también quiso compartir su exquisita experiencia: "Fuimos a comer por primera vez y salimos encantados, tanto la atención como la comida de 10. Probé la mejor empanada de mi vida, croquetas muy ricas y el cabrito exquisito".

La belleza de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas (Pontevedra) pontecaldelas.org

Ponte Caldelas cuenta con varios lugares de interés para quienes quieran conocer este municipio de la provincia de Pontevedra. Uno de sus principales atractivos son las casas indianas, construcciones levantadas por emigrantes gallegos que regresaron de América y dejaron su huella en la localidad.

Entre los edificios más destacados se encuentran la Casa de Dolores Méndez o la Casa Indiana de la avenida de Pontevedra. También destaca la de Clotilde Fernández, conocida como Casa Verde, junto al puente de piedra que cruza el río A Lama. Esta última destaca por su fachada cubierta de azulejos verdes y por haber albergado la primera central eléctrica de Ponte Caldelas.

Además de este patrimonio arquitectónico, Ponte Caldelas ofrece otros lugares que merece la pena visitar, como la playa fluvial de A Calzada, situada a orillas del río Verdugo. También se pueden recorrer los Pasos da Fraga, visitar los petroglifos de Tourón o conocer la Ruta dos Arrieiros.

Petroglifos de Tourón, en Ponte Caldelas pontecaldelas.org

Sin duda, visitar Ponte Caldelas es una opción perfecta para descubrir todo su encanto y salir con la barriga bien llena después de darse un buen festín con un cabrito asado delicioso.