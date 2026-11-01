El Tempo de la Veracruz es uno de los monumentos más representativos de O Carballiño (Ourense) Shutterstock

El pueblo más bonito de España con el mejor pulpo, un templo del siglo XX y calles de piedra: ideal para visitar

Cualquiera de los 313 municipios de Galicia tiene mucho que ofrecer a los visitantes que llegan a ellos interesados por algo en concreto, ya sea su historia, su gastronomía, su belleza o, simplemente, por descubrir lugares nuevos que añadir a la lista. Tanto los de costa como los de interior merecen una visita.

Uno de ellos es O Carballiño (Ourense), un municipio conocido por la riqueza de su pulpo y que tiene un templo del siglo XX presidiendo una de sus plazas más populares en pleno centro de la localidad: el Templo de la Veracruz.

Un templo del siglo XX

Templo de la Veracruz, en O Carballiño (Ourense) carballino.gal

El Templo de la Veracruz es uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad y una de las obras religiosas más destacadas del arquitecto gallego Antonio Palacios Ramilo. Su construcción supuso el segundo gran proyecto religioso del arquitecto en Galicia, después del Templo Votivo do Mar, en Panxón (Nigrán).

El proyecto surgió en 1942, por iniciativa del párroco Evaristo Vaamonde y de un grupo de vecinos que consideraban insuficiente la iglesia parroquial existente. La primera piedra se colocó el 26 de junio de 1943 y las obras comenzaron ese mismo año.

Tras la muerte de Antonio Palacios en 1945, el maestro cantero local Adolfo Otero Landeiro continuó la construcción, con la colaboración de otros profesionales. El Templo abrió oficialmente al culto el 17 de septiembre de 1952, aunque los trabajos más importantes no concluyeron hasta julio de 1957.

Desde el punto de vista arquitectónico, destaca por su estilo singular. En él se mezclan elementos de pazos gallegos, monasterios, catedrales, iglesias, castillos... Por eso, es difícil de encasillar en un único estilo.

"Construido en su totalidad con materiales de la comarca, en especial granito y pizarra, el Templo de la Veracruz representa la obra más grandiosa e identificadora de la villa", indican desde el propio municipio.

El pulpo es el protagonista

Preparación masiva de pulpo á feira en la Festa do Pulpo do Carballiño Shutterstock

No cabe duda de que O Carballiño es uno de los grandes referentes gastronómicos de Galicia y un auténtico paraíso para los amantes del pulpo á feira. Esta localidad ha conseguido convertir a este manjar del mar en su seña de identidad.

Servido en su tradicional plato de madera, cortado en rodajas y aderezado con aceite de oliva, sal gruesa y pimentón, el pulpo es el protagonista de todas las casas del municipio. Su popularidad es tal que hasta cuenta con su propia fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2022: a Festa do Pulpo, que se celebra el segundo domingo de agosto en el Parque Municipal.