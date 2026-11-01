El municipio gallego famoso en toda España por su cocido: ideal para el otoño, con un bosque de castaños

Si hay un municipio gallego famoso en toda España por su cocido, ese es Lalín. De hecho, es considerado uno de los referentes gastronómicos y reconocido también por su gran variedad de carnes.

Situado en la comarca de Deza, Lalín cuenta con casi una treintena de restaurantes donde disfrutar del mejor cocido. La Feira do Cocido es otra ocasión ideal para degustar este exquisito plato: se celebra en febrero y atrae a miles de visitantes.

Una ruta muy sencilla

Una persona en la Fraga de Catasós Turismo de Galicia

Pero la capital mundial del cocido es mucho más que gastronomía. Lalín ofrece otros atractivos que merece la pena descubrir, especialmente durante el otoño.

Entre los planes para disfrutar de esta época del año destaca una ruta ideal para pasear por un bosque de castaños. Se trata del sendero 'Fraga de Catasós', un recorrido de apenas 1,2 kilómetros y dificultad baja, perfecto para un paseo otoñal en familia.

A las afueras de la ciudad, la Fraga de Catasós esconde robles y castaños centenarios, protegidos bajo la figura de Monumento Natural.

"Las castañas sirvieron de sustento en los largos meses de invierno de antaño y con la madera de sus estilizados troncos se fabricaron las vigas de los pazos de estas tierras del Deza", explica Turismo de Galicia.

La parroquia de Quintela marca el punto de inicio de este corto paseo, alfombrado de hojarasca, que invita a conocer los rincones más íntimos de esta fraga, "reducto del bosque de caducifolio que antaño cubría buena parte de la geografía gallega".

El sendero es apto para prácticamente todos los públicos y, además, está señalizado con paneles informativos para facilitar el recorrido y disfrutar de un paseo más interactivo.

Castaños de 30 metros

En esta fraga conviven numerosos castaños que alcanzan los 30 metros de altura y cinco de perímetro. Se plantaron a comienzos del siglo XIX en la propiedad de la familia Quiroga, emparentados con Emilia Pardo Bazán.

"El paseo por el bosque es corto y fácil, pero la espesura de los caminos depara siempre amenas sorpresas. Por ejemplo, los troncos caídos con la fuerza de los vendavales de los que alguno se aprovechó para contar anillo a anillo su historia a los visitantes".

En la actualidad, la Fraga de Catasós cuenta con la distinción de Monumento Natural gallego y forma parte del catálogo de Árboles Singulares de la comunidad.

Además de la ruta recomendada por Turismo de Galicia, el Ayuntamiento de Lalín propone otro itinerario mucho más extenso y con 16,6 kilómetros de recorrido.