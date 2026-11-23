La Navidad es una de las épocas más mágicas del año, sobre todo para los niños, que viven estas fechas con muchísima ilusión. Organizar planes en familia es una forma estupenda de compartir momentos especiales y disfrutar juntos de la magia navideña: visitar mercadillos, pasear por calles iluminadas, patinar sobre hielo o descubrir castillos con programaciones increíbles.

Uno de los castillos más espectaculares de Galicia ya ha anunciado su programación para esta Navidad. Se trata del Castelo de Soutomaior (Pontevedra), que sorprenderá a los más pequeños con actividades pensadas para disfrutar y jugar. Allí podrán conocer a Nico, un elfo de lo más revoltoso que será el gran protagonista de una aventura por los jardines del castillo.

La Navidad en Soutomaior

La Navidad se vivirá de una forma muy especial en el Castelo de Soutomaior, donde se ha preparado una programación repleta de propuestas para toda la familia. La Deputación de Pontevedra abre mañana, martes 24 de noviembre, el plazo para inscribirse en estas actividades, así como en las del Castelo de Sobroso, a través de sus respectivas páginas web.

La iluminación navideña del Castelo de Soutomaior se encenderá el próximo 4 de diciembre, a las 18:30 horas, en un acto que también contará con chocolate caliente, rosca y la actuación de coros infantiles y juveniles de Baiona y Nigrán, con alumnado del CPI Cova Terreña, CEIP de Belesar y CEP Humberto Juanes.

Una de las propuestas será el espectáculo de videomapping sobre A Torre da Homenaxe, una experiencia que combinará luz, imagen y música para iluminar este emblemático rincón del castillo. El acceso será gratuito y habrá pases cada media hora en diferentes días.

Entre las actividades más destacadas se encuentran las visitas teatralizadas, recomendadas para mayores de 8 años y con un precio de 8 euros por persona. Se celebrarán los días 4, 5, 6 y 8 de diciembre, con tres pases a las 12:30, 16:30 y 17:30 horas. También habrá visita los días 12, 13, 19, 20, 26, 27 y 30 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero, a las 12:30 y a las 16:30 horas. Contarán con 750 plazas y cada turno será de un total de 25 personas.

Actividades y talleres

Se llevarán a cabo cuatro talleres y una actividad que combinarán creatividad, tradición, gastronomía y diversión. En ellas los niños podrán realizar tareas adaptadas a su edad con el objetivo de que disfruten a la misma vez que descubren el castillo. Todas ellas tendrán lugar a las 16:45 horas.

El 5 de diciembre podrán disfrutar de la decoración de Navidad, el 13 de diciembre de la creación de postales navideñas, mientras que el 26 de diciembre será el turno de las velas con deseos para el Año Nuevo. Estas tres están recomendadas para niños y niñas de entre 4 y 12 años, con 20 plazas por actividad y con una hora de duración.

Por su parte, en la actividad "As aventuras do Nadal: as trasnadas do elfo", que se celebrará el 20 de diciembre, las familias tendrán que seguir el rastro de un elfo que escapó del Polo Norte y está haciendo alguna que otra travesura en el castillo. Deberán descifrar sus mensajes y descubrir dónde se encuentra. Está recomendado para niños y niñas de entre 4 y 10 años y se ofrecen 20 plazas.

Por último, el taller de cocina de Reyes, el 30 de diciembre, donde se descubrirán ingredientes, se compartirá la mesa y se prepararán dulces para estas fechas. También está recomendado para niños y niñas de entre 4 y 10 años y se ofrecen 25 plazas.

¿Qué ocurre con Nico?

El 29 de diciembre, a las 16:00 horas, tendrá lugar una actividad muy especial: "Axuda a Nico a recuperar as súas sementes", una aventura familiar en la que los participantes deberán seguir pistas, resolver desafíos y descubrir los jardines del castillo. La actividad, dirigida a niños de entre 5 y 11 años, ofrece 25 plazas y tiene un precio de 5 euros por unidad familiar.

"A actividade consiste en pequenos desafíos e historias de fantasía, a través de pistas, que varía en función do recinto. Deste xeito, en Soutomaior Nico busca unha camelia pero, ao entusiasmarse, perde as sementes brillantes do seu saco e deixa un rastro de pistas polo xardín", indican desde la Deputación de Pontevedra.