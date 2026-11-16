Ya es oficial: abierta la inscripción para un campamento de Navidad gratuito con 40 plazas en este pueblo

La Navidad es una época mágica, llena de ilusión y esperanza. Además, nos brinda la oportunidad de disfrutar de tiempo libre para compartir momentos en familia, especialmente con los más pequeños de la casa.

Sin embargo, este periodo de vacaciones escolares también requiere organización. Para facilitar la conciliación laboral de aquellos padres que deben continuar con sus obligaciones profesionales, el Ayuntamiento de Barbadás (Ourense) ha puesto en marcha un campamento de Navidad totalmente gratuito.

Un plan ideal para Navidad

Los campamentos de Navidad ofrecen un entorno muy divertido para los niños. El de Barbadás comenzará el próximo 22 de diciembre y se extenderá hasta el 7 de enero con actividades, talleres y un cine temático.

El plazo de inscripción se abrió este lunes, 16 de noviembre, y permanecerá abierto hasta el próximo día 23. "Podrá prorrogarse en el caso de que no se cubra la totalidad de las plazas ofertadas", informan fuentes municipales.

El Ayuntamiento ofrece un total de 40 plazas divididas en dos grupos de edad: 20 plazas para niños con edades de 3 a 6 años y 20 plazas para niños con edades de 7 a 12 años.

El campamento se desarrollará los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 4, 5 y 7 de enero de 2027. Durante estas jornadas, los peques podrán disfrutar de un amplio programa de actividades lúdicas: artes plásticas, repostería, artesanía, cine temático, etc.

Según la información facilitada, disponible en las bases reguladoras del Campamento de Navidad, la actividad tendrá lugar en las instalaciones del Espacio Infantil de Barbadás, en horario de 08:30 a 14:00 horas.

Requisitos y adjudicación

El Gobierno informa que será "condición indispensable" para obtener plaza cumplir con el rango de edad establecido. Esto es, tener cumplidos los 3 años antes del inicio del campamento y no tener cumplidos los 13 durante el desarrollo del mismo.

En el caso de que el número de solicitudes sea igual o inferior al número de plazas ofertadas, la adjudicación se realizará de forma directa e inmediata. En el caso contrario, la prioridad de acceso se determinará según los siguientes criterios:

Que el menor solicitante esté empadronado en el Concello de Barbadás Que los progenitores estén trabajando en el periodo solicitado de desarrollo de la actividad En caso de persistir el empate, se aplicará el sistema de orden alfabético a partir de la letra 'M'

Las solicitudes de inscripción se podrán presentar por vía telemática, a través de la sede electrónica del Concello de Barbadás, o presencial, en la Casa do Concello o en las Oficinas Municipales de Valenzá.

El coste de la plaza es de 0 euros. La actividad será totalmente gratuita para los niños participantes en el campamento.