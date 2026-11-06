Noviembre mágico en Vigo: cuatro espectáculos de magia gratuitos los viernes

Teatro, clown, títeres, magia,... el centro comercial A Laxe celebra el mes de noviembre con los "Viernes mágicos", un espectáculo de magia gratuito que tendrá lugar todos los viernes del mes a las 18:00 horas en la planta baja del centro.

La programación arranca este viernes, 6 de noviembre, con O Mago Paco, un mago que destaca por su escena participativa y su capacidad de unir magia con teatro, clown, títeres, música y expresión corporal.

La segunda cita tendrá lugar el viernes 13 de noviembre de la mano de Mago Marco. Lleva cientos de shows y años de experiencia perfeccionando su habilidad con el ilusionismo, una técnica que ejecuta con maestría asombrando a su público. Cercanía, participación y efectos visuales para completar un auténtico viaje por las diferentes facetas del ilusionismo.

El tercer artista en visitar A Laxe será el Mago Rey Midas, el 20 de noviembre a las 18:00 horas. Mago, cómico y callejero profesional argentino afincado en España, que despliega en sus espectáculos un mix de magia, humor, ilusión y mucho ritmo. Entre sus puntos fuertes, su capacidad de interactuar y sorprender con cualquier público y en cualquier escenario.

Los "Viernes mágicos" en A Laxe concluyen el 27 de noviembre con Antón Noriega, un mago especializado en magia de cerca y mentalismo, habitual en el Museo da Maxia de Galicia, que saltó a la fama por su participación en el show televisivo Got Talent y en el programa "Talentos extraordinarios" de la TVG.