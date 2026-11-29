Ponteareas (Pontevedra) estrenará un festival gratuito de videojuegos con torneos y realidad virtual

El Concello de Ponteareas incorporará a su programación navideña una nueva cita dedicada a los amantes de los videojuegos. Los próximos 2 y 3 de enero de 2027 se celebrará la primera edición de PonteGamer, el Festival de Videojuegos y Cultura Digital del municipio.

Bajo el lema "Juega, crea, compite, descubre, comparte", el evento ofrecerá una programación gratuita que combinará competiciones, experiencias tecnológicas y actividades de ocio familiar.

El pabellón Álvaro Pino acogerá el festival, que abrirá sus puertas el sábado de 11:00 a 21:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas.

Torneos y competiciones

El recinto contará con 18 puestos de juego en los que se disputarán torneos de videojuegos como Tekken 8, Street Fighter 6, Super Smash Bros. y Guilty Gear Strive.

También habrá competiciones de Rocket League, Counter-Strike 2, Mario Kart y EA Sports FC, además de una exhibición en la que el ganador del torneo de Tekken 8 se enfrentará a BadCat, considerado por la organización el mejor jugador de Galicia.

Realidad virtual y zona retro

Los asistentes podrán disfrutar también de experiencias de realidad virtual con Beat Saber, simuladores de conducción con Gran Turismo 7, una máquina de baile y una zona retro con máquinas recreativas y consolas clásicas.

La programación se completará con retos de puntuación con premios, concursos interactivos, charlas divulgativas sobre cultura digital y retransmisiones comentadas en directo.

"Este festival nace para unir generaciones alrededor de un ocio saludable y creativo en plena Navidad", ha destacado la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro.