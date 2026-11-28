O Porriño (Pontevedra) recoge juguetes nuevos para que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad

El Concello do Porriño ha puesto en marcha diferentes iniciativas navideñas dirigidas a los más pequeños del municipio. Entre ellas destaca la campaña solidaria "A ilusión se comparte", promovida en colaboración con la hostelería local para recoger juguetes destinados a las familias que más lo necesitan.

El establecimiento El Patio será el punto de recogida de los regalos, que podrán entregarse hasta el próximo 2 de enero. Los juguetes deberán ser nuevos y, preferiblemente, estar empaquetados. El Servicio de Bienestar Social del Concello se encargará de su distribución.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, ha agradecido la implicación de la hostelería local y ha animado a los vecinos a participar en la iniciativa para que ningún niño se quede sin regalo durante estas fiestas.

El Elfo Travieso

La programación navideña incluye también la visita del Elfo Travieso a cerca de 1.114 escolares de Educación Infantil y Primaria del municipio durante los días 14, 15 y 17 de diciembre.

El personaje recorrerá las aulas con juegos y pequeñas bromas, además de recoger los deseos de los pequeños. Las visitas se realizarán según el siguiente calendario:

14 de diciembre: CPR Santo Tomás y CPR Hermanos Quiroga .

y . 15 de diciembre: CEIPP Antonio Palacios , CEIPP de Atios , CEIP da Ribeira y Aceesca .

, , y . 17 de diciembre: CEIP Cruz Budiño, EI de Mosende y CEIP Fernández López.

La iniciativa, impulsada por las concejalías de Educación, Cultura y OMIX, busca fomentar la convivencia y la participación de la comunidad educativa durante las fiestas navideñas.