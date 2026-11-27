Samil se suma a la Navidad de Vigo: hoy abren la pista de patinaje sobre hielo y el circuito de karts

La Navidad de Vigo suma desde este viernes, 27 de noviembre, dos de sus atracciones más tradicionales fuera del centro de la ciudad. La pista de patinaje sobre hielo y el circuito de karts de Samil abren sus puertas para ofrecer una alternativa de ocio durante las próximas semanas.

Ubicada en el número 73 de la avenida de Samil, la pista de hielo contará nuevamente con una gran carpa que permitirá disfrutar del patinaje independientemente de las condiciones meteorológicas.

Junto a ella se instalará el habitual circuito de karts, otra de las propuestas que cada año atrae a pequeños y mayores al arenal vigués durante las fiestas. Su funcionamiento estará condicionado por la lluvia.

Precios y horarios

La entrada general para la pista de hielo será de ocho euros, mientras que los menores de seis años abonarán seis euros. También se contemplan tarifas reducidas para familias numerosas, grupos y colegios.

Este viernes, las instalaciones abrirán de 16:30 a 22:30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos lo harán de 11:00 a 22:30 horas.

Durante las fechas más señaladas de la Navidad habrá horarios especiales:

24 y 31 de diciembre y 5 de enero: de 11:00 a 19:00 horas.

25 de diciembre y 1 y 6 de enero: de 16:30 a 22:30 horas.

Las reservas para grupos y centros educativos podrán realizarse a través del teléfono 653 921 475.