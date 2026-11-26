Las lluvias previstas para este fin de semana estropearán el inicio de la Navidad en los municipios del área de Vigo. El Concello de Redondela ha aplazado sine die la fiesta del encendido del alumbrado navideño en la parroquia de Chapela por condiciones meteorológicas adversas.

Según ha comunicado la corporación local, la fiesta del encendido de las luces de Navidad en Chapela, prevista para este sábado 28 de noviembre, queda aplazada "por la previsión de lluvia". Ahora bien, el encendido de las luces se hará en todo el municipio igualmente este viernes, 27 de noviembre.

De esta forma, las actividades de animación organizadas por el Concello en Chapela, es decir, los pasacalles de Troula Animación y el espectáculo 'O soño da Lúa', se posponen hasta nueva fecha en función de las condiciones meteorológicas.

Navidad en Redondela

El acto del encendido tendrá lugar este viernes, a las 20:00 horas, en la plaza del Concello de Redondela. Los vecinos sí podrán disfrutar este día del pasacalles de Troula Animación, que partirá desde Praza de Ribadavia a las 19:00 horas.

Además del tradicional encendido de las luces de Navidad, el gobierno local ha organizado una programación diseñada "para dinamizar el municipio durante todas las vacaciones". Los más pequeños podrán disfrutar del Circo de Nadal y, además, todas las familias podrán celebrar la llegada de 2027 con la Gran Festa de Fin de Ano, con la actuación de la Orquesta Kubo.