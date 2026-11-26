El mercadillo de antigüedades ideal para visitar desde el 27 de noviembre: 50 puestos y vendedores de Suiza
El evento de coleccionismo y piezas vintage también contará con expositores procedentes de España, Portugal y Francia
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Si eres un auténtico fanático del coleccionismo y las antigüedades, hay un plan que no te puedes perder este fin de semana en Galicia: la Feria Internacional de Antigüedades Antiq Auria.
Del viernes 27 de noviembre al domingo 29, la Fundación Feiras e Exposicións de Ourense se convertirá en un punto de encuentro de los amantes de las antigüedades y el mundo vintage.
Antigüedades y piezas vintage
La cuenta atrás está a punto de llegar su fin. Expourense acogerá este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre, la décima edición de Antiq Auria, la Feria Internacional de Antigüedades.
Organizada conjuntamente por Expourense y la Asociación Memoria Antiga de Ourense, reunirá a medio centenar de expositores procedentes de distintos puntos de España, Portugal, Francia y Suiza.
"Durante tres días podrás recorrer una amplia exposición de piezas singulares y descubrir auténticos tesoros en sus tres grandes sectores: antigüedades, coleccionismo y vintage", detalla la organización del evento.
Y agrega: "Muebles, objetos decorativos, piezas históricas, curiosidades y artículos difíciles de encontrar en los circuitos comerciales habituales te esperan en esta feria, que destaca por la fidelidad de sus expositores y visitantes".
La entrada general tiene un precio de tres euros, mientras que los menores de 12 años pueden acceder de forma totalmente gratuita. Estos son los horarios de las tres jornadas de Antiq Auria:
- Viernes, 27 de noviembre: de 16:30 a 21:00 horas
- Sábado, 28 de noviembre: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas
- Domingo, 29 de noviembre: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas
El domingo 29 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, tendrá lugar una de las actividades más esperadas de la feria: cada expositor aportará una pieza que saldrá a subasta con un precio inicial de tan solo 5 euros.
Expositores confirmados
A continuación, te detallamos la lista completa de expositores confirmados en la X edición de la Feria Internacional de Antigüedades Antiq Auria y su procedencia:
- A Loja: O Carballiño (Ourense)
- Antigüedades Ánfora: Tui (Pontevedra)
- Antigüedades Atlante: Ourense
- Antigüedades Bola: Vigo (Pontevedra)
- Antigüedades Chinita: Ourense
- Antigüedades Urbano: Ourense
- Antigüedades Valentín: Ferrol (A Coruña)
- Antiquo Neton: Burgos
- Aq Antiguidaes: Portugal
- Augusto Marqués: Barcelos (Portugal)
- Brinca Antiga: Oporto (Portugal)
- Celso Valdés: Asturias
- Cousas da María: Vigo (Pontevedra)
- Cousas Doutro Temp: Ponteareas (Pontevedra)
- Curiosidades y Libros: A Pobra de Brollón (Lugo)
- Discos Nicu: Ourense
- Eduardo Alonso: O Carballiño (Ourense)
- Javier Heredia: Ponteareas (Pontevedra)
- José Cerqueira: Caldas da Rainha (Portugal)
- Juguetes Luis Miguel San Firz: Oviedo (Asturias)
- Luis Cabalar: Cabanas (A Coruña)
- María Luisa: Cantabria
- Mario Soares: Póvoa de Varzim (Portugal)
- Marta Gárate: Gijón (Asturias)
- Nat & Bruno: Francia
- Numismática Antonio: Melón (Ourense)
- Numismática Leal: Viana do Castelo (Portugal)
- Pedro Faneco: Maia (Portugal)
- Porras Velhas: Barcelos (Portugal)
- Silvano: Ourense
- Taller Miraculum: Suiza
- Una Vida de Cine: Oviedo (Asturias)
- Valemar: Valença do Minho (Portugal)
- Vintage Antics Relics: Sarria (Lugo)
- Ynspirart: Ourense