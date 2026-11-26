El CIFP Audiovisual de Vigo estrena "Os figurantes", una obra teatral realizada por su alumnado. CIFP Audiovisual de Vigo

El CIFP Audiovisual de Vigo llevará este jueves a escena "Os figurantes", una adaptación teatral impulsada por el alumnado de segundo curso de Producción, Realización, Imagen y Sonido del centro educativo, que cuenta también con la participación de actores externos.

La representación, que tendrá lugar a las 18:00 horas en el auditorio del instituto de Bouzas, forma parte de una práctica conjunta entre los diferentes ciclos formativos con la que se pretende poner en valor la creatividad, la capacidad expresiva y los conocimientos técnicos de los estudiantes.

La obra, basada en el libro homónimo de la escritora francesa Delphine de Vigan, invita a reflexionar sobre el oficio de los figurantes y aborda, a través del humor y la sátira, la invisibilidad de estos profesionales dentro del mundo audiovisual.