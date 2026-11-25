Nigrán dará oficialmente la bienvenida a la Navidad este sábado, 28 de noviembre, con una fiesta en la que los protagonistas serán los integrantes de Galiclown, la asociación de payasos de hospital que cada semana lleva sonrisas a los niños ingresados en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La celebración arrancará a las 17:30 horas en la Praza do Concello con 'Globotolo', un espectáculo de Lolo que combina la globoflexia con el humor y la participación del público. A las 18:45 horas, los voluntarios de Galiclown serán los encargados de protagonizar la tradicional cuenta atrás y pulsar el botón que encenderá la iluminación navideña del municipio.

La jornada continuará con una discoteca navideña para todos los públicos, con música y juegos a cargo de los animadores de Barafunda. Cualquier modificación de la programación debido a la lluvia se comunicará a través de las redes sociales municipales.

Encendido solidario

Galiclown está integrada por una treintena de voluntarios que acuden dos veces por semana al Hospital Álvaro Cunqueiro para hacer reír a los menores ingresados.

"Estamos muy orgullosos de que sean los protagonistas de nuestra Navidad. Esta es una forma más de visibilizar su trabajo y otorgarles nuestro reconocimiento", explica el alcalde de Nigrán, Juan González.

El Concello ha firmado este año un convenio de colaboración de 5.000 euros con la entidad, que recientemente ha trasladado su sede social a Nigrán gracias a la colaboración de la administración local y de la Asociación de Vecinos Monteferro-Panxón.

"Tener un hijo o una hija ingresado supone un dolor tremendo para toda la familia. Que un payaso entre de repente en la habitación y consiga arrancar una sonrisa a un niño enfermo es un revulsivo emocional que, sin duda, ayuda también a sanar", señala el regidor, conocedor en primera persona de esta situación.

Coincidiendo con el encendido de las luces, el Concello dará a conocer toda la programación cultural y de ocio prevista para estas fiestas, que estará disponible en la web municipal.