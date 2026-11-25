Un municipio español abrirá el 27 de noviembre un parque navideño con 8.000 m2, pista de hielo y 15 atracciones

La programación de ocio navideño en España contará con decenas de miles de eventos entre diciembre y enero, desde conciertos de música clásica hasta obras de teatro para toda la familia.

Una de las propuestas más llamativas de este 2026 es el Fexturrón. La feria navideña regresa al recinto ferial Fexdega, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), con un parque de atracciones de 8.000 metros cuadrados (m2).

Un parque de 8.000 m2

Fexturrón, el mayor parque navideño cubierto, abrirá sus puertas este próximo viernes 27 de noviembre, con una pista de patinaje de hielo natural, 15 atracciones, espectáculos y entretenimiento hasta el 10 de enero de 2027.

Tras el éxito de la edición anterior, que superó los 50.000 visitantes, la organización del evento ultima los detalles para que mayores y pequeños disfruten de unas navidades inolvidables en Vilagarcía de Arousa.

La pista de hielo natural es uno de los principales atractivos de la feria navideña, cuya programación se completa con más de una docena de atracciones, entre ellas colchonetas, coches de choque y un carrusel. Además, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de actividades gratuitas.

Encendido de luces

Vilagarcía de Arousa está a punto de entrar en una de las épocas más mágicas del año, la Navidad, y el Ayuntamiento ya tiene todo preparado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar al máximo de estas fiestas tan esperadas.

Bajo el lema 'Nadalízate', el encendido del árbol de Navidad en la Praza de Galicia y el resto de la iluminación decorativa se celebrará, como estaba previsto desde hace meses, el sábado 28 de noviembre.

"Como es tradición, contarán con la visita de Papá Noel y los personajes navideños de Vilagarcía, los elfos Rodelfo y Adelfa", informan fuentes municipales.

La iluminación nocturna se completará con la creación de jardines "efímeros" en diferentes zonas de la villa, "que también contribuyen a crear ambiente y que las calles brillen durante el día".

Mercadillo navideño

La Aldea y el Mercado de Navidad regresarán a la calle Clara Campoamor del 18 de diciembre al 5 de enero de 2025. Repetirán la ambientación inspirada en el Cuento de Navidad, de Charles Dickens, e incluirá actuaciones y dinamización que se extenderá a otras calles comerciales y zonas hosteleras.

Por último, la Festa da Toma das Uvas será el 31 de diciembre a mediodía. Una celebración que, desde hace tiempo, se viene alargando con un animado y concurrido tardeo en la zona de viños de la ciudad.