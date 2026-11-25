El mercadillo con objetos de decoración que visitar el 27, 28 y 29 de noviembre: vajillas, espejos y otras piezas

¿Te imaginas un mercadillo dentro de una casa? Pues en Vigo es posible gracias a Home Market Vigo. Este proyecto, que se define en sus redes sociales como un servicio de "vaciado de viviendas y mercadillos", se encarga de vaciar casas de Vigo y sus alrededores, recuperando muebles, objetos y piezas que todavía tienen mucho que ofrecer.

Su filosofía es dar una segunda vida a todo aquello de lo que otras personas quieren deshacerse, una gran oportunidad para "encontrar regalos con encanto" a buen precio para estas Navidades. La iniciativa apuesta por la compra de segunda mano, el consumo responsable y el reciclaje.

Mercadillo dentro de un piso

Encontrar regalos originales, descubrir piezas únicas o renovar algunos rincones de casa sin dejarte un riñón en el intento es posible gracias al Home Market Vigo, que en esta ocasión abre las puertas de un piso de la calle Ecuador para ofrecer una selección de artículos de segunda mano a precios muy interesantes.

Sin duda, es una oportunidad ideal si quieres adelantar compras navideñas y hacer regalos súper especiales que no supongan un gran gasto económico.

Entre las propuestas que se ofrecen en este mercadillo encontrarás un montón de opciones para sorprender estas Navidades, ya sea en forma de regalos o para decorar tu casa ante esta época de tantas visitas y celebraciones: vajillas, cristalerías, cuberterías, fuentes, bandejas, decoración y muchísimas piezas más. Así, en este mercadillo se venden artículos de otras épocas, detalles especiales y pequeños tesoros.

Desde Home Market Vigo reivindican el valor de los objetos de segunda mano: "Regalar algo que ya ha tenido una vida no significa regalar menos, sino regalar con personalidad, historia y mucho encanto", indican en sus redes sociales.

El mercadillo se celebrará en un piso situado en la calle Ecuador, en Vigo, durante tres días: 27, 28 y 29 de noviembre. Los horarios son los siguientes:

Viernes 27 y sábado 28: de 11:00 a 20:00 horas

Domingo 29: de 12:00 a 18:00 horas

Como ves, este mercadillo puede ser tu oportunidad de encontrar ese regalo que estás buscando o para decorar tu casa con nuevos artículos especiales de otras épocas con los que conseguir un toque diferente, un toque más único. No lo dudes y pásate por la calle Ecuador este fin de semana.